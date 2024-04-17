Но вовсе не по той причине, по которой вы подумали в первую очередь. По второй.

В странах коллективного Запада, которые продолжают существовать в парадигме 1990-х годов, главенствует поговорка: «Семь бед, санкции — ответ». Пусть эти незаконные односторонние рестрикции и бесконечно бессмысленны и приводят лишь к полностью обратному желаемому результату, но делать выводы там упорно отказываются, вместо этого продолжая выполнять одни и те же действия в надежде на иной исход. Ваас Монтенегро по этому поводу уже всё сказал, ну а мы переходим к теме данной заметки.

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Связана она, как вы уже поняли, с расширением незаконных санкционных ограничений Евросоюза против Ирана. По словам главы так называемой Евродипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз уже начал работу над расширением антииранских санкций. Причина, к слову, не в том, что Иран на днях посмел нанести по Израилю пусть и не нанёсший последнему никакого реального ущерба, но всё же массированный беспилотно-ракетный удар, а в том, что Тегеран якобы содействует Москве в военном плане.

Откуда внешнеполитическое ведомство Евросоюза обладает такими сведениями, если оно даже базовой информацией о состоянии российской экономики к 2022 году не располагали, вопрос риторический.

И Россия, и Иран регулярно опровергали сведения о военном сотрудничестве. На данный момент единственным псевдо-фактом данного сотрудничества в США и ЕС могут назвать применение Россией дронов-камикадзе «Герань-2», которые подозрительно похожи на иранские Shahed-136. Как вы понимаете, аргументация «похожи» это не аргументация вовсе: те же самолёты тоже похожи друг на друга — два крыла, фюзеляж, кабина пилотов. В реальности «Герань-2» похожа на Shahed-136 только внешне: все её внутренности сконструированы исходя из российских требований, а в конструкцию внесены изменения с целью удешевления производства дронов, которые Россия использует сотнями каждый месяц.

Что до поведения коллективного Запада, то перед нами классические двойные стандарты. Санкции в первую очередь надо было накладывать на Украину за срыв обязательных к исполнению одобренных Совбезом ООН пресловутых Минских соглашений, а затем — на сам Запад за снабжение Украины оружием вместо того, чтобы взять киевское политическое руководство за шкирку и посадить за стол переговоров. Если что, именно финансирование Украины Западом — это единственная причина, по которой конфликт продолжается до сих пор, а не закончился за несколько месяцев.