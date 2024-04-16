Это ещё ерунда. Вопрос: что дальше?

В 2022 году очень «неожиданно» выяснилось, что экономические отношения Европы с Россией были нужны первой непропорционально больше, чем второй. Наложив незаконные «санкции» на российские энергоносители, представители стран Евросоюза теперь вынуждены делать вид, что это Россия взяла и отключила подачу газа (что, впрочем, учитывая роль, которую ЕС сыграл в затягивании украинского кризиса, было бы абсолютно правильно и справедливо), но реальность такова, что сдержать рост цен не получается даже посредством беспрецедентного государственного субсидирования.

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Людей обманывать можно, но вот экономику обмануть невозможно, потому что это точная наука. Вот вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и заявил, что энергетический кризис, начавшийся в 2022 году, уже обошёлся европейской экономике в 1 триллион евро. В эту сумму входят взлетевшие цены на газ и, как следствие, на электричество, что стало крупнейшим фактором инфляции в Евросоюзе, а также колоссальной статьёй расходов европейского бюджета для субсидирования этих расходов для домохозяйств и промышленности.

Как справедливо добавил Шефчович, если бы кризис удалось избежать, эти деньги можно было бы направить на другие, куда более полезные цели. Но история сослагательного наклонения не терпит: Евросоюз выбрал путь открытой конфронтации с Россией, а конфронтация подобного рода и масштаба обязана иметь свою цену. Бюджетные проблемы, деиндустриализация — это всё мелочи по сравнению с тем, что могло бы быть.

Восстановление отношений между ЕС и РФ вряд ли возможно при действующих европейских «элитах». Если европейские страны с текущим положением дел не согласны, то должны выходить из состава ЕС и определять свою политику самостоятельно. Раз не выходят, значит, масштаб катастрофы ещё недостаточно серьёзен.