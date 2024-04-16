В Кремле с этим и не спорят.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран произвёл массированный ракетно-беспилотный удар по Израилю в рамках ответа на незаконный удар Иерусалима по консульскому зданию Ирана в Дамаске. И хотя эффект от иранского ответного удара был больше политическим, чем каким бы то ни было ещё (почти все средства поражения были перехвачены силами США, Иордании и Израиля), в самом Тегеране его результатами довольны.

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Поскольку сейчас между Ираном и Россией установились взаимовыгодные отношения, то президент Исламской республики Эбрахим Раиси позвонил президенту России Владимиру Путину с целью обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. В рамках этих телефонных переговоров Раиси отметил, что действия Ирана были вынужденными и носили ответный характер напреступные действия Израиля.

В Москве, судя по тексту на официальном сайте Кремля, с этим заявлением не спорят, что, в общем-то, полностью укладывается в представление России о положении дел на Ближнем Востоке и о том, кто на самом деле в данном регионе является агрессором и нарушает международное право.

Собственно, и Иран, и Россия согласны с тем, что источником проблем на Ближнем Востоке остаётся палестино-израильский конфликт, и что данный вопрос нужно решать.