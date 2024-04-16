Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин изложил Шольцу четыре принципа урегулирования украинского конфликта
Настраивать Китай против России бессмысленно. Шольцу и Германии в целом место уже показывают демонстративно, присылая на встречу в аэропорту заместителей мэра города.

реклама

Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится с визитом в Пекине, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор вёлся, естественно, на разные темы, но истинная причина, по которой Шольц приехал к лидеру Китая, заключается в поиске поддержки относительно оказания давления на Россию с целью остановки украинского кризиса на условиях, которые собирается диктовать коллективный Запад.

реклама

Задача, поставленная перед Шольцем, крайне амбициозная, но опять же в расчёт не берётся уровень отношений между Москвой и Пекином и тот факт, что Китай прекрасно понимает, за кого возьмутся (уже берутся) после России. Поэтому вместо поддержки Шольц получил от Си Цзиньпина лекцию в формате изложения четырёх принципов урегулирования украинского кризиса в том виде, в котором его (урегулирование) видят в Китае.

По словам Си Цзиньпина, в первую очередь международное сообщество должно отложить в сторону личные выгоды и заняться поддержанием мира и стабильности. Затем надо прекратить подливать масло в огонь. В-третьих, мир должен быть восстановлен в таком виде, который нее позволил бы вновь возникнуть обострению конфликтной ситуации. Наконец, необходимо прекратить практику подрыва глобальных цепей поставок и производственных цепочек, а также избегать отрицательного воздействия на мировую экономику.

За этими обобщёнными фразами, если вчитаться в них и вдуматься, нетрудно увидеть тот факт, что Китай выступает на стороне России. Конфликт должен быть завершён на реалистичных условиях, то есть, на условиях Москвы, а Запад должен прекратить использовать экономику как оружие и отказаться от практики применения незаконных односторонних рестрикций («санкций»). Понятно, что политически Запад на всё это пока не готов, но если продолжать «тормозить» процесс, то можно проснуться уже в совсем другой реальности, когда условия будут навязаны Москвой, и их останется только принять. Как мы уже отмечали: позитивного для Украины и Запада окончания этого кризиса уже быть не может, речь идёт о том, насколько сильно США и Европа потеряют лицо. Что тут сказать... Наверное, следовало принять предложение России в декабре 2021 года и не доводить до конфликта. Тогда предложение было отвергнуто, а теперь условия будут максимально жёсткими. Сыграли в лотерею — проиграли — сами виноваты.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия #нато #германия #евросоюз
+
Написать комментарий (0)
WSJ: на Украине завидуют тому уровню поддержки, который США оказали Израилю при отражении иранского удара
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
119
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
17
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
78
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
39
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
117

Сейчас обсуждают

Red Red
16:10
180W против 120W а дешевле насколько?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Чувак
16:08
14600K как 7800X3D, а стоит дешевле)
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Red Red
16:06
Похер я всегда буду брать хорошие числодробилки за приемлемую цену, интел дерет оверпрайс.... В кои веки вышла статья от рекламодрочеров где я со всем согласен.... Но любителей пакетных предложений я ...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Чувак
16:05
Амудэ покупают только в интернете. В реале даже красные нефанаты тихонько сидят на стабильном Интеле. За 5 лет доля амудэ так и застряла на 20%. Достаточно, чтобы не было антимонопольного дела для лид...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Павел Мухачев
16:04
У меня как работало, так и работает, не несите чушь
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
unhurtable
16:02
У Китайцев панды больше ценятся, правда лысых немцев никто не видел, так что в основном попрут себе в померанию, их тут итак хватает, правда мрут в основном от неожиданности...
Шольц посетил Китай с непростым визитом
Red Red
16:02
ок вот компромисс девочка-идиот
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
Чато- -Бот
16:02
А похоронный марш на рояле своим члеником Зеля сыграть сумеет для Некроины?
Зеленский: Зенитные ракеты для защиты Трипольской ГЭС закончились во время отражения атаки
Чато- -Бот
16:00
Не, пусть лучше в списках жмуров окажется Буданов, а Чизский нам ещё пригодится.
Главком ВСУ Сырский мог быть ликвидирован во время удара по военному объекту под Харьковом
Апшеронский скакел
16:00
Шо не ты писала, что у "самого 1660"?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем