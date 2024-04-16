Настраивать Китай против России бессмысленно. Шольцу и Германии в целом место уже показывают демонстративно, присылая на встречу в аэропорту заместителей мэра города.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц находится с визитом в Пекине, где он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор вёлся, естественно, на разные темы, но истинная причина, по которой Шольц приехал к лидеру Китая, заключается в поиске поддержки относительно оказания давления на Россию с целью остановки украинского кризиса на условиях, которые собирается диктовать коллективный Запад.

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Задача, поставленная перед Шольцем, крайне амбициозная, но опять же в расчёт не берётся уровень отношений между Москвой и Пекином и тот факт, что Китай прекрасно понимает, за кого возьмутся (уже берутся) после России. Поэтому вместо поддержки Шольц получил от Си Цзиньпина лекцию в формате изложения четырёх принципов урегулирования украинского кризиса в том виде, в котором его (урегулирование) видят в Китае.

По словам Си Цзиньпина, в первую очередь международное сообщество должно отложить в сторону личные выгоды и заняться поддержанием мира и стабильности. Затем надо прекратить подливать масло в огонь. В-третьих, мир должен быть восстановлен в таком виде, который нее позволил бы вновь возникнуть обострению конфликтной ситуации. Наконец, необходимо прекратить практику подрыва глобальных цепей поставок и производственных цепочек, а также избегать отрицательного воздействия на мировую экономику.

За этими обобщёнными фразами, если вчитаться в них и вдуматься, нетрудно увидеть тот факт, что Китай выступает на стороне России. Конфликт должен быть завершён на реалистичных условиях, то есть, на условиях Москвы, а Запад должен прекратить использовать экономику как оружие и отказаться от практики применения незаконных односторонних рестрикций («санкций»). Понятно, что политически Запад на всё это пока не готов, но если продолжать «тормозить» процесс, то можно проснуться уже в совсем другой реальности, когда условия будут навязаны Москвой, и их останется только принять. Как мы уже отмечали: позитивного для Украины и Запада окончания этого кризиса уже быть не может, речь идёт о том, насколько сильно США и Европа потеряют лицо. Что тут сказать... Наверное, следовало принять предложение России в декабре 2021 года и не доводить до конфликта. Тогда предложение было отвергнуто, а теперь условия будут максимально жёсткими. Сыграли в лотерею — проиграли — сами виноваты.