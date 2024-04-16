Украина, видимо, забыла о том, что ей была оказана совершенно беспрецедентная поддержка на сотни миллиардов долларов. Израиль о таком может только мечтать.

С точки зрения своих запросов, Украина является ненасытной бездонной ямой, в которую сколько ни забрасывай, всегда будет мало. Коллективный Запад за два года уже оказал беспрецедентную суммарную поддержку Украине на сумму свыше двухсот миллиардов долларов, большая часть из которых приходится на вооружения, но этого Киеву всё равно мало. Не демонстрируя готовности признать, что Россия во всех аспектах банально сильнее и обладает несоизмеримо большим потенциалом, Киев продолжает крутить шарманку о том, что Запад может и почему-то должен оказывать Украине более серьёзный уровень поддержки.

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В частности, издание The Wall Street Journal со ссылкой на ряд неназванных источников в Киеве, сообщает, что тот уровень военной помощи, который США оказали Израилю при отражении массированного иранского беспилотного и ракетного удара, вызвал на Украине вспышку зависти и гнева.

На Западе, впрочем, по поводу претензий Украины всем всё уже сказали: не надо сравнивать эти два конфликта, потому что они сильно разные по своей сути. Проще говоря, Иран накостылять Соединённым Штатам, если что, не в состоянии, а вот Россия это может устроить в два счёта. Поэтому иранские средства поражения американской авиацией и ПВО сбиваются, а российские — нет.

Что до Украины, то она наконец-то должна понять своё место в этом мире — раз, и роль в текущем конфликте — два. В обоих случаях место и роль крайне незавидные. И чем раньше население Украины это поймёт, тем быстрее начнутся позитивные изменения.