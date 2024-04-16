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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Ашан» опроверг информацию об уходе с российского рынка
«Ашан», в отличие от многих, умён и хитёр. И понимает, что покинув рынок, назад дороги не будет: нишу займут в два счёта.

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Когда западные компании массово покидали Россию, поддавшись на беспрецедентное незаконное давление своих правительств, они не учли главного: уходить пришлось надолго, а возвращение может стать и вовсе невозможным по причине того, что все ниши, ранее занимаемые западным капиталом, оказались занятыми внутренним российским капиталом. Большинство западных фирм, как ни крути, эту реальность прекрасно понимали — потому они и смогли стать транснациональными, что умеют считать на несколько шагов вперёд.

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В частности, французская корпорация «Ашан» (Auchan), специализирующаяся на розничных сетях по продаже продуктов питания, никуда с российского рынка не уходила, а различные слухи о своём уходе регулярно опровергает. Вот и сегодня очередной такой слух был опровергнут руководством компании. Согласно пресс-релизу, «Ашан» будет продолжать работать на российском рынке и не собирается менять свою стратегию. Даже наоборот: «Ашан» намерен наращивать своё присутствие в России.

Следует помнить, что окончательно и бесповоротно с российского рынка ушли единицы западных компаний. Все остальные либо передали управление своими активными российским «дочкам», либо сменили «лейблы», либо продали бизнес российским гражданам за символические суммы с правом его выкупа обратно. Другим, например, производителям автомобилей, приходится изворачиваться: поставлять автомобили и запчасти юридически в условный Кыргызстан, а фактически разгружать всё в России, поскольку чтобы поставить что-то в Кыргызстан, надо сначала воспользоваться транспортными артериями в РФ. В общем, все хитрят и изворачиваются как могут. Кто умнее и смог указать своим политикам их место, справедливо напомнив, что при капитализме главный — капитал, а не политик, и последние обслуживают интересы первого, а не наоборот, тот укрепил свои позиции. Кто струсил, у того теперь проблемы и падение выручки.

#россия #экономика #франция #auchan #«ашан»
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