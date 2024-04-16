Против такого развития событий должны быть все члены НАТО, ведь расплачиваться за них придётся всем в равной степени.

Удивительное, как говорится, рядом. С одной стороны, исход конфликта на Украине всем понятен уже очень давно, но сейчас это уже невозможно маскировать и игнорировать, и что итогом конфликта станет запрет на вступление Украины в какие бы то ни было военные альянсы, также понятно примерно каждому. С другой же стороны, представители западного действующего политического класса публично не могут отказаться от заведомо нелепой риторики о том, что Украина вступит в НАТО, поскольку это является целью Североатлантического альянса.

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Играть в «слабо» крайне опасно, и вот, по крайней мере, в Словакии играть в столь опасные игры не собираются: премьер-министр страны Роберт Фицо прямым текстом заявил, что Братислава будет голосовать против.

Как справедливо отметил Фицо, Украина может заявлять о желании вступить в НАТО, но Словакия ратифицировать соответствующие документы не станет, поскольку в интересах Словакии именно нейтральная Украина.

Как мы уже отмечали, своим расширением НАТО не усиливает свой потенциал, а лишь повышает уровень разброда и шатания внутри альянса. К сожалению, в 1998 году руководство США, начав расширять НАТО на восток, приняло очень глупое и недальновидное решение, не рассчитав, что Россия сможет восстановиться после трагедии 1990-х и вновь обрести статус сверхдержавы. Так бывает, когда принимаешь решения сугубо из политических соображений, не советуясь ни с аналитиками, ни с экспертами по России, ни с кем бы то ни было вообще.