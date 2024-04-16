Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «позором» исходящие с Запада голоса о необходимости договариваться с Россией
А то, до чего Украину довела твоя политика — это не «позор»? Согласны, это хуже. Настолько хуже, что сравнить ни с чем невозможно.

реклама

Как вы знаете, комментарии, которые делает президент Украины Владимир Зеленский, в числе которых тот факт, что без помощи США страна обречена, наводят на одну единственную логичную мысль: Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой, пока ещё есть, о чём вообще говорить, и принять все условия России по завершению данного кризиса, невзирая на мнение западных спонсоров.

реклама

Удивительно, но примерно такого же мнения придерживается журналист американского телеканала PBS News, взявшая интервью у Зеленского. Как поинтересовалась журналист, не настало ли время для переговоров, учитывая, что с течением времени, учитывая реальность и тенденции, дальше будет хуже и предмет переговоров вообще может исчезнуть как факт. И вот здесь Зеленского, что называется, понесло. По словам президента Украины, Киев готов переговариваться, это Путин не готов, потому что для него это «не будет победой». Зеленский заявил, что для Путина победой будет только «уничтожение Украины».

А голоса, исходящие с Запада и призывающие Украину начать переговоры с Россией, Зеленский и вовсе назвал «позором».

«Эти голоса, которые идут с Запада — «Нам страшно, а что будет с Россией, если Россия проиграет?». Им что, не страшно, что мы тут ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то небезопасность, какой-то миграционный кризис. «А что же будет? Не будет ли слишком сильный Китай?», все думают. Не захватит ли Китай часть России, если в России будет паника и революция, что случится с ядерным оружием на территории России, если Путина не будет? Как будто сейчас Запад контролирует [российское] ядерное оружие. Все боятся — не дай Бог, что Китай будет сильным. Все такие голоса, все такие месседжи — всё это и есть позор, про который я говорю», — выдал Зеленский.

От себя добавим, что ни в одном из проектов договора, на которые Украина соглашалась, но затем отказывалась выполнять, не было ни слова об «уничтожении» Украины как государства. Зачем Зеленский занимается этими глупыми манипуляциями, тем более в столь критической ситуации, откровенно говоря, непонятно. Всё, что требуется от Украины — это перестать быть угрозой для России, отказаться от тяжёлого вооружения и авиации, жёстко ограничить размер вооружённых сил, навечно отказаться от стремления в какие бы то ни было военные блоки и перестать культивировать идеологию супрематизма. Ничего невозможного или унизительного для Украины никто не предлагал. Теперь же да, поскольку конфликт по вине Киева и Запада был затянут, а по его итогу у России появилось ещё четыре субъекта федерации, без унижений обойтись не получится: придётся признавать на международном уровне изменение границ государств, и, скорее всего, включить в состав РФ ещё несколько регионов. Позором во всей этой истории можно (и нужно) называть только проводимую Зеленским и его командой политику, которая и довела Украину до того, что мы имеем сегодня. Никто, кроме политического руководства Украины, во всём, что произошло, не виноват: это надо наконец-то понять, осознать и принять.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
+
Написать комментарий (0)
Премьер Словакии заявил, что страна будет выступать против принятия Украины в НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
113
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
75
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
76
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
38
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
39

Сейчас обсуждают

Serezhka
14:41
Это как вопрос "Люди гнидами становятся когда разбогатеют или они богатеют, потому что гниды?". Ответ очень прост - деньги выводят наружу истинную сущность человека, так что если он вдруг стал гнидой ...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Никита Бояков
14:40
Олень "зеленорогий" тебя нюхал... Рвут жопу таким как ты, готовым переплачивать за лучи!
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
УдалЁн
14:39
Нужно быть объективным а не хвалить/ругать. И к сожелению вы с бубликом постоянно это игнорируйте. Сюда нужен хоть один из синего лагеря. А то как вы не пытаетесь, вы все равно пишите как фанатки Лизы...
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
ABC
14:38
Погоди-ка, если 56.2 к/с в HL на 4090 "не играбельны", то 30.1 к/с на 7900XTX это ЛОЛШТО?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Yurexxx
14:38
Вот что должно закупать МО РФ вместо того барахла что они выдают нашим бойцам на ЛБС!
В РФ в сутки выпускают 300 дронов-камикадзе «Пиранья», один из которых уничтожил американский Abrams
Serezhka
14:38
Вообще поxую на вас, я развлекаюсь, глядя на вашие уёbищные фанатские разборки.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Apsheronsky tchai
14:37
Интересно, какова последовательность? Юзер покупает продукцию амуде и становится пидоргом, или изначальных пидоргов так и манит продукция амуде?
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Игорь Баркович
14:37
В 19 году взял 3600 и MSI X570A pro Не самы мощныйэ питальник, но 12-16 ядерники на будущее мне и не нужны В прошлом году сменил 3600 на 5800Х3D И ещ5 на года 3-4 мне его хватит
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Сергей Медков
14:36
Про ботов, которые вечно обитают и хейтят бедного чимбала 🤣🤣🤣
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
УдалЁн
14:35
Сочувствую. Вы на шаг ближе к аутизму.
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем