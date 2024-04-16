А то, до чего Украину довела твоя политика — это не «позор»? Согласны, это хуже. Настолько хуже, что сравнить ни с чем невозможно.

Как вы знаете, комментарии, которые делает президент Украины Владимир Зеленский, в числе которых тот факт, что без помощи США страна обречена, наводят на одну единственную логичную мысль: Киев должен сесть за стол переговоров с Москвой, пока ещё есть, о чём вообще говорить, и принять все условия России по завершению данного кризиса, невзирая на мнение западных спонсоров.

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Удивительно, но примерно такого же мнения придерживается журналист американского телеканала PBS News, взявшая интервью у Зеленского. Как поинтересовалась журналист, не настало ли время для переговоров, учитывая, что с течением времени, учитывая реальность и тенденции, дальше будет хуже и предмет переговоров вообще может исчезнуть как факт. И вот здесь Зеленского, что называется, понесло. По словам президента Украины, Киев готов переговариваться, это Путин не готов, потому что для него это «не будет победой». Зеленский заявил, что для Путина победой будет только «уничтожение Украины».

А голоса, исходящие с Запада и призывающие Украину начать переговоры с Россией, Зеленский и вовсе назвал «позором».

«Эти голоса, которые идут с Запада — «Нам страшно, а что будет с Россией, если Россия проиграет?». Им что, не страшно, что мы тут ежедневно умираем? Зато им очень страшно, что будет какая-то небезопасность, какой-то миграционный кризис. «А что же будет? Не будет ли слишком сильный Китай?», все думают. Не захватит ли Китай часть России, если в России будет паника и революция, что случится с ядерным оружием на территории России, если Путина не будет? Как будто сейчас Запад контролирует [российское] ядерное оружие. Все боятся — не дай Бог, что Китай будет сильным. Все такие голоса, все такие месседжи — всё это и есть позор, про который я говорю», — выдал Зеленский.

От себя добавим, что ни в одном из проектов договора, на которые Украина соглашалась, но затем отказывалась выполнять, не было ни слова об «уничтожении» Украины как государства. Зачем Зеленский занимается этими глупыми манипуляциями, тем более в столь критической ситуации, откровенно говоря, непонятно. Всё, что требуется от Украины — это перестать быть угрозой для России, отказаться от тяжёлого вооружения и авиации, жёстко ограничить размер вооружённых сил, навечно отказаться от стремления в какие бы то ни было военные блоки и перестать культивировать идеологию супрематизма. Ничего невозможного или унизительного для Украины никто не предлагал. Теперь же да, поскольку конфликт по вине Киева и Запада был затянут, а по его итогу у России появилось ещё четыре субъекта федерации, без унижений обойтись не получится: придётся признавать на международном уровне изменение границ государств, и, скорее всего, включить в состав РФ ещё несколько регионов. Позором во всей этой истории можно (и нужно) называть только проводимую Зеленским и его командой политику, которая и довела Украину до того, что мы имеем сегодня. Никто, кроме политического руководства Украины, во всём, что произошло, не виноват: это надо наконец-то понять, осознать и принять.