А с помощью США эти шансы каковы? 1%? 2%?

На протяжении последних недель из уст высшего украинского политического руководства сыплются заявления, которые могут свидетельствовать о резком прозрении в отношении текущего конфликта с РФ. Сказки, которые официальный Киев рассказывал своим гражданам и коллективному Западу, стали стремительно превращаться в пустые звуки (они и раньше ими были, но только не для тех, кто подвержены действию пропаганды), все начинают понимать, чем закончится этот вооружённый конфликт, поэтому руководству Украины приходится формировать новые нарративы, которые должны связать неизбежный исход кризиса не с поражением под натиском куда более сильного противника, а с недостаточной западной поддержкой.

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Так, в очередном интервью американскому изданию PBS News, которое, судя по количеству просмотров, уже не интересно примерно никому, президент Украины Владимир Зеленский снова повторил свой новый тезис о том, что поражение страны неминуемо в том случае, если США не окажут поддержку и не предоставят тот пакет помощи, который уже больше полугода маринуется в Конгрессе.

По словам Зеленского, он максимально «откровенен»: сейчас у ВС РФ преимущество в артиллерии 10:1 перед ВСУ, а чтобы добиться победы, нужно превосходить своего противника. Когда журналист посмела спросить Зеленского, каким образом 60 миллиардов долларов подвешенной в Конгрессе помощи поспособствуют Киеву в достижении победы, президент Украины стал уклоняться от вопроса, тем самым недвусмысленно намекнув на то, что на самом деле это просто очередной нарратив, и в реальности никакие деньги ситуацию уже не спасут.

Следует отметить, что преимущество у ВС РФ не только в артиллерии, но и, что самое главное, в воздухе: в нём у ВКС России полное господство, а средства противовоздушной обороны Украины, включая переданные западными странами, продолжают активно выбиваться. Проще говоря, позитивных сценариев для Киева не рисует уже даже непосредственно киевское политическое руководство, а это о многом говорит.