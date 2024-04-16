Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский: без помощи США у Украины нет шансов на победу
А с помощью США эти шансы каковы? 1%? 2%?

реклама

На протяжении последних недель из уст высшего украинского политического руководства сыплются заявления, которые могут свидетельствовать о резком прозрении в отношении текущего конфликта с РФ. Сказки, которые официальный Киев рассказывал своим гражданам и коллективному Западу, стали стремительно превращаться в пустые звуки (они и раньше ими были, но только не для тех, кто подвержены действию пропаганды), все начинают понимать, чем закончится этот вооружённый конфликт, поэтому руководству Украины приходится формировать новые нарративы, которые должны связать неизбежный исход кризиса не с поражением под натиском куда более сильного противника, а с недостаточной западной поддержкой.

реклама

Так, в очередном интервью американскому изданию PBS News, которое, судя по количеству просмотров, уже не интересно примерно никому, президент Украины Владимир Зеленский снова повторил свой новый тезис о том, что поражение страны неминуемо в том случае, если США не окажут поддержку и не предоставят тот пакет помощи, который уже больше полугода маринуется в Конгрессе.

По словам Зеленского, он максимально «откровенен»: сейчас у ВС РФ преимущество в артиллерии 10:1 перед ВСУ, а чтобы добиться победы, нужно превосходить своего противника. Когда журналист посмела спросить Зеленского, каким образом 60 миллиардов долларов подвешенной в Конгрессе помощи поспособствуют Киеву в достижении победы, президент Украины стал уклоняться от вопроса, тем самым недвусмысленно намекнув на то, что на самом деле это просто очередной нарратив, и в реальности никакие деньги ситуацию уже не спасут.

Следует отметить, что преимущество у ВС РФ не только в артиллерии, но и, что самое главное, в воздухе: в нём у ВКС России полное господство, а средства противовоздушной обороны Украины, включая переданные западными странами, продолжают активно выбиваться. Проще говоря, позитивных сценариев для Киева не рисует уже даже непосредственно киевское политическое руководство, а это о многом говорит.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
Зеленский — об уничтожении Трипольской ТЭС: у нас закончились все ракеты, защищавшие станцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
112
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
15
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
16
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
62
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Апрель)
9
Нужно ли при апгрейде игрового ПК менять процессор, и почему покупать только видеокарту бесполезно
70
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
2
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
35
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Новости разработки Chimbalix Linux - исправляем приложение "Баобаб" и дорабатываем скрипты
39

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
13:37
Замечательно.
Новая бета-прошивка материнской платы AORUS Z790 приводит к зависанию BIOS
Red Red
13:36
можно без всего этого и без калориферов Интел...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
AntonHT
13:33
Любить? - за что, это бизнес, цель - заработок денег и ни чего личного. Тем более что как только у них стало что то получаться, они тут же задрали ценник, на процы, попрет с видюхами и на них цена ста...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Roverscan20
13:29
Интересно про гонки почитать. Публикуй статьи про гонки, хоть обобщаешь, что в мире гонок происходит. Спасибо за статью!!!
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
Apsheronsky tchai
13:26
Отличная компания, стабильный поставщик продукции для говноедов. Жалкие подобия 486 и первых пней, убогие дюроны, сгорающие с дымком атлоны, никчёмные фуфыксы, кукурузены, которым надо бесконечно крут...
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
boo4a
13:26
"AMD предлагает продукты с привлекательным соотношением цены и производительности" - этот поезд давно ушел. "Меньшая производительность за бо́льшие деньги" - это слоган красных последние годы.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
FelsheR-ZVZVZV
13:20
Можно ссать, ибо уже насрано.
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
Джон Коннор
13:18
Я сразу говорил, что к лету начнет сильнее гореть. И чем старее карта, тем чаще они будут гореть. И по гарантии никому не меняют. Это худшая карта за всю историю карт.
Xiaomi готовится к выпуску своего нового смартфона Civi 4 Pro
Николай Генрихс
13:18
Она хуже линолиума и бета версий висты вместе взятых.
Бывший сотрудник Microsoft выступил с критикой в отношении быстродействия Windows 11
Aleksei Didenko
13:18
Ну, так это проблемы чипсета или bios
7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем