Ну, хоть полуправду говорить начал. Прогресс.

На протяжении вех двух с лишним лет вооружённого конфликта с Россией президент Украины Владимир Зеленский только и делает, что даёт по несколько интервью западным СМИ в месяц. Критически непонятно, что нового он может им говорить, а, главное, зачем. Но это если мыслить категориями именно классического интервью с политиком. Если размышлять категориями постоянного выпрашивания нового оружия от Запада вместо оказания содействия в установлении мира теперь уже совершенно любой ценой, потому что для других вариантов время давным-давно упущено, то всё становится на свои места.

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Так, в свежем интервью американскому телеканалу PBS News Зеленский затронул тему массированных российских ракетных ударов по энергосистеме Украины, которые оставляют последнюю, по сути, без электрогенерации. В качестве примера того, насколько критичной является помощь коллективного Запада со средствами противовоздушной обороны, Зеленский рассказал о том, как происходило уничтожение машинного зала Трипольской ТЭС в Киевской области в рамках массированного удара на прошлой неделе.

По словам Зеленского, на Трипольскую ТЭС «летели 11 ракет. Первые 7 мы перехватили, оставшиеся 4 уничтожили Триполье [станцию — прим. ред.]. Почему? Потому что ракет было ноль — у нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье».

Мы сейчас не будем разбирать тему того, насколько реалистичны названные Зеленским цифры, однако если представить себе, что он говорит правду, то процент перехваченных ракет превышает две трети. Это очень хороший результат для страны, у которой «ракет было ноль». Зачем Зеленский постоянно клянчит оружие вместо того, чтобы просить Запад уже на любых условиях посодействовать завершению этого конфликта, от которого страдает в первую и в последнюю очередь Украина, её население, экономика и будущее, и который даже теоретически не может быть завершён в пользу Киева, вопрос, что называется, со звёздочкой. Как мы уже много раз отмечали, киевское политическое руководство допустило главную глупость: загнало себя в ловушку пропаганды, выбраться из которой, не став политическими (а, может, даже и физическими) покойниками невозможно. Зачем упёрлись рогом, тоже совершенно непонятно: денег награблено уже более чем достаточно, знай себе убегай да живи на Западе. Видимо, такое было условие от будущих стран проживания.