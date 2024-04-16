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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме объяснили, почему США не собираются напрямую помогать Украине отражать российские воздушные удары
Понимаете, это другое. Россия ещё и ответить может, а это будет больно.

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Как и следовало ожидать, приняв непосредственное участие в отражении иранского массированного беспилотно-ракетного удара по Израилю, Соединённые Штаты загнали себя в дилемму: если бы ВВС США не помогли Израилю, итог удара был бы, вероятно, крайне плачевным для последнего, а поскольку был выбран вариант помочь, то от журналистов неизбежно начнутся вопросы в духе «Почему помогать Израилю можно, а Украине — нет?».

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Соответствующий вопрос совершенно предсказуемо был задан координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. По словам представителя администрации США, нельзя сравнивать эти два конфликта напрямую, поскольку они совершенно разные: радикально разные картины угроз и разное воздушное пространство.

Проще говоря, Кирби, по сути, прямым текстом заявил, что напрямую влезать в отражение иранского удара по Израилю они не боятся, а напрямую участвовать в перехвате российских средств поражения над Украиной — слишком большой риск.

Как мы уже неоднократно отмечали, понимают последователи «порядка, основанного на правилах» только силу: можно не сомневаться в том, что если бы от России не исходила даже минимальная гипотетическая угроза благополучию США, то над Украиной была бы сформирована бесполётная зона, а натовские самолёты напрямую бы участвовали в боевых действиях. Не надо далеко ходить: скорее всего, была бы даже сформирована коалиция и осуществлена военная операция, которую назвали бы «Бурей в степи». Но против вооружённых сил первого класса такое не провернёшь, поэтому и остаётся только пакостить, используя Киев как прокси.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #израиль #иран
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