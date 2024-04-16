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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МАГАТЭ признал, что на Запорожской АЭС нет тяжёлого вооружения, но опять не смог назвать виновников обстрелов станции
Ну, нельзя правду говорить, иначе нарратив собьётся. Ведь окажется, что Украина «внезапно» занимается терроризмом на государственном уровне.

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Ситуация с Запорожской АЭС вот уже на протяжении двух лет продолжает оставаться крайне напряжённой (и напряжение это, учитывая остановку работы станции, отнюдь не электрическое): регулярные обстрелы со стороны ВСУ самим реакторным установкам, безусловно, ничего не сделают, потому что системы защиты подразумевают сохранение целостности энергоблока даже в случае падения на него самолёта, однако рано или поздно Киев может попасть в резервные генераторы, питающие АЭС, и тогда могут начаться проблемы.

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Чтобы пресечь обстрелы Запорожской АЭС, а если они всё же происходят, фиксировать их, на станции работает миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Но, как нетрудно понять по заголовкам новостей, эффект от их работы если и есть, то крайне незначительный.

В частности, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС отсутствует тяжёлое [российское — прим. ред.] вооружение, и что Совет должен сделать всё возможное, чтобы прекратить обстрелы станции, поскольку опасность катастрофы остаётся даже несмотря на статус полного холодного останова всех энергоблоков.

Чего Гросси так и не удосужился сделать, так это прямым текстом назвать виновников обстрелов станции, хотя ответ на данный вопрос всем прекрасно известен. Почему глава МАГАТЭ «мнётся», понять нетрудно: ведомство работает под эгидой ООН, а ООН в значительной степени отражает западные интересы. Если сказать правду и обвинить в обстрелах объекта атомной энергетики ВСУ и украинское политическое руководство, то это разрушит весь западный нарратив касательно этого кризиса, ненароком ещё подтвердив правильность начала российской специальной военной операции. Сами понимаете, выйти на такую логику Запад сейчас не может. Но в конце концов придётся, никуда не денется.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика #оон #атомная энергетика #магатэ
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