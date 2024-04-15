Но пока есть АЭС, тотального блэкаута не будет. А АЭС никто трогать не собирается.

После того как ВС РФ 22 марта возобновили кампанию по нанесению ударов по энергетической системе Украины, страна лишилась уже нескольких тепловых и гидроэлектростанций. Процесс идёт, и он начал носить системный характер, а это значит, что масштаб дефицита генерирующих мощностей будет принимать всё более циплопические размеры. Объём утраченных мощностей уже «весьма огромный»; по крайней мере, так его характеризует министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам главы Минэнерго Украины, потери электрогенерации страны в результате российских ракетных ударов составили до семи гигаватт. И хотя Галущенко преуменьшает масштаб бедствия, поскольку в реальности удары наносились по электростанциям куда большей совокупной мощности, но полного блэкаута в стране в любом случае не произойдёт. Во-первых, Европа пока с удовольствием делится избытками электричества, пока они вообще имеются в летний период, отличающийся пониженным потреблением. Во-вторых, наносить удары по атомным электростанциям Россия, скорее всего, не рискнёт, дабы не испортить имидж главного строителя АЭС в мире.

Наконец, не забываем о том, что в целом уровень потребления электроэнергии на Украине значительно просел по причине бегства из страны миллионов беженцев, а также уничтожения промышленного потенциала, который и является основным потребителем энергии в любом государстве. Так что тотального блэкаута на Украине в любом случае не будет. Впрочем, такую цель российское политическое руководство и не ставит: в противном случае удары носили бы совершенно другой характер.