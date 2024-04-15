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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленскому показали аналог российских дронов-камикадзе «Ланцет»
Хотя впору показывать не дроны, а проект договора о прекращении конфликта на понятно чьих условиях.

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Российские дроны-камикадзе «Ланцет» столь сильно повлияли на ход ведения боевых действий на Украине, что Киев захотел иметь в своём распоряжении их аналоги. Процесс создания этих «аналогов» идёт уже больше года: то и дело украинские СМИ показывают кадры с ударным беспилотником характерной X-образной формы, и вот, сегодня на свежую разработку взглянул президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленскому рассказали, что ударный беспилотник может экипироваться боеголовками разных типов и нести до 3 кг взрывчатки, разгоняясь до 180 км/ч и преодолевая расстояние более 100 километров. Заявлено, что дрон, как и, собственно, российский «Ланцет», работает в паре с беспилотником-разведчиком, выявляющим цели. Сам барражирующий боеприпас при этом имеет встроенные контрмеры для подавления средств радиоэлектронной борьбы, которые дополняются системой ИИ-наведения, доводящей дрон-камикадзе на цель даже в случае потери сигнала от оператора.

Согласно комментариям украинских военных, дрон пока в испытательных целях, но всё же применяли в зоне боевых действий, причём якобы успешно. Насколько данная информация соответствует действительности, естественно, непонятно. Но если это так, то, учитывая, сколько проблем доставили «Ланцеты» ВСУ, нетрудно догадаться, что украинские версии также попьют крови из ВС РФ.

Здесь главное — это масштабы. В России «Ланцеты» производятся сразу на нескольких предприятиях и в огромных количествах. Может ли себе такое позволить Украина — вопрос риторический. Впрочем, если организовать производство в странах коллективного Запада, то ситуация вполне может перерасти в проблему.

#россия #украина #политика #боевые действия #промышленность #«ланцет»
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Глава ГУР предположил, что ВС РФ начнут наступление уже через полтора месяца
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