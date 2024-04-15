Ну, тут, как говорится, или пойдут, или одно из двух.

Информация о возможном наступлении ВС РФ на Украине, которое станет для последней нокаутом, появляется уже так часто, что на это невозможно не обращать внимание. Об этом говорят и западная пресса, и украинское политическое руководство, включая даже президента Владимира Зеленского, да и российское политическое руководство такую возможность не исключает, загадочно напоминая о необходимости создания «санитарной зоны» в приграничных регионах Украины. И вот, сегодня тезис о том, что российское наступление грядёт, повторил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён в России в список террористов и экстремистов).

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По словам Буданова, наступательные действия ВС РФ начнутся примерно через полтора месяца — в конце мая или в начале июня. Панику по этому поводу Буданов не разводит, предполагая, что ВСУ к тому моменту подготовятся к отражению российского удара. Без западной помощи, впрочем, признаёт глава ГУР, сделать это будет «катастрофически тяжело».

Что на Украине подразумевают под российским наступлением, не вполне ясно. Равно как неясно и то, на каком направлении (или направлениях) начнутся эти действия. Косвенными признаками подготовки к наступательным действиям является активная ракетная и артиллерийская подготовка практически по всей линии боевого соприкосновения, а также формирование в России новой группировки войск (ГВ) «Север», которая работает по линии от Брянской до Белгородской областей. Соответственно, можно предположить, что ГВ «Север» будет наступать в сторону Черниговской, Сумской и Харьковской областей Украины.

В любом случае, напоминаем о том, что российское военное и политическое руководство, в отличие от украинского, в свои планы широкую общественность не ставит. Никакого наступления по итогу может и не быть вовсе. В целом проведение наступательных операций нарушило бы всю логику ведения конфликта на истощение, как это сейчас делают ВС РФ. Можно ли назвать ВСУ на данный момент достаточно истощёнными, чтобы начинать наступление? Пожалуй, нет. В общем, следим за развитием событий и отдаём себе отчёт в том, что масштаб реальных потерь, понесённых ВСУ, мы, в отличие от Генштаба ВС РФ, в полной мере можем и не осознавать.