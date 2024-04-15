А авианосные ударные группы — это к чему?

Хоть Соединённые Штаты и продолжают по недоразумению считать себя единственной сверхдержавой на планете, несмотря на то, что их в реальности сейчас три, а государств второго эшелона и того больше, но реальность неизбежно оказывает влияние на принимаемые Вашингтоном решения: бесконечно жить в сказке невозможно. Вот сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном. Нетрудно догадаться, что это заявление делается после нанесения Ираном массированного ракетно-беспилотного удара по Израилю, который хоть и имел очень ограниченный (давайте по совести: никакого) физический ущерб, но политически значительно повысил статус Исламской республики в регионе.

реклама

По словам Кирби, США не только не ищут конфликта с Ираном, но и не заинтересованы в масштабной войне в ближневосточном регионе. Отсутствие заинтересованности США в конфликте на Ближнем Востоке в целом и с Ираном в частности, понятно: как только начнётся заварушка, Иран моментально перекроет Персидский залив, и тогда на Западе повторится топливный кризис, когда заправляться по чётным и нечётным дням месяца смогут обладатели чётных и нечётных автомобильных номеров соответственно.

Кроме того, не забываем, что Иран относится к категории держав второго эшелона, а это значит, что у него есть возможности для нанесения американской армии неприемлемого ущерба. Это вам не операция «Буря в стакане» по принуждению к миру армии третьего класса, которую в США до сих пор считают венцом своей военной мысли.

Заниматься сдерживанием Ирана при этом США продолжат: для этого и незаконные односторонние рестрикции («санкции») вводятся, и демонстрация военной мощи при помощи авианосных ударных групп проводится.