Британия пока просто не готова стать Атлантидой 2.0. Иран это сделать не может даже при большом желании, а Россия может устроить по щелчку пальцев.

Вчерашний массированный беспилотно-ракетный удар Ирана по Израилю последний смог отразить не в последнюю (возможно, даже в первую) очередь благодаря тому, что за него вписались другие государства: Иордания сбивала иранские средства поражения в своём воздушном пространстве, США и Британия — на подлёте при помощи своей авиации, ну а то, что сумело преодолеть данный заслон, было добито израильским «Железным куполом».

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Как вы понимаете, главными нытиками в этой ситуации оказались, нет, совсем не Иран, а, естественно, Украина, которая тут же стала задавать вопрос, почему Британия не помогает отражать российские массированные удары так же, как помогла это сделать Израилю.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в эфире радио LBC не стал придумывать никаких красивых оправданий, а заявил всё как есть: Лондон не хочет рисковать эскалацией конфликта в центре Европы. В переводе с дипломатического языка на общечеловеческий понятный это означает следующее: Британия прекрасно понимает, что Иран ей никаким образом ответить не может — не тот потенциал и не те возможности — а вот Россия, если придётся, может по щелчку пальцев нанести Британии несовместимый с дальнейшим существованием ущерб, при этом не получив от последней никакого серьёзного ответа.

Хорошо, что хотя бы сейчас реальность начала потихоньку проникать в сознание западных функционеров, которые публично признают, что действовать на Украине так, как они действуют на Ближнем Востоке, чревато для них большой бедой.