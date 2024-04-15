Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Первый глава МИД РФ призвал США передать Украине «самые мощные» вооружения
Нам всем в назидание: вот такие деятели разрушали Россию в 1990-х в обмен на «любовь» Запада.

реклама

Сейчас об этом не принято (просто страшно) вспоминать, но всего каких-то 25—30 лет назад Россия находилась в состоянии полной дезинтеграции: от сверхдержавы за считанные годы рухнула в категорию государств даже не второго эшелона. И одним из деятелей, которые не просто принимали во всём этом беспределе непосредственное участие, но и с удовольствием при возможности повторили бы процедуру и сегодня, является первый министр иностранных дел современной России Андрей Козырев, занимавший данный пост с 1990 по 1996 год.

реклама

Данный дипломат, который решил, что у России не должно быть никаких интересов, кроме «общечеловеческих ценностей», и по сей день продолжает озвучивать идеи, которые приведут к уничтожению российской государственности. Так, вчера Козырев в своём официальном Twitter (X) заявил, что действия России на Украине служат примером для Китая и Ирана в деле разрушения «мирового порядка». По мнению Козырева, нанесение России поражения на Украине — это приоритет для восстановления мировой политики сдерживания. И чтобы этого добиться, США должны не просто продолжать оказывать Украине поддержку, но поставлять Киеву «самые мощные» вооружения.

Деятельность Козырева в нынешнем МИД России регулярно сравнивают с предательством национальных интересов РФ, и никто не подтверждает данный тезис лучше, чем сам Козырев. Вообще, никто не сделал для подтверждения позиции Кремля, какой бы она ни была, больше, чем страны Запада, функционеры Киева и бывшие члены либерального российского правительства 1990-х. Понимают ли это указанные деятели — вопрос не просто открытый, а распахнутый настежь. Бытует мнение, что понимать подобные вещи там в принципе не в состоянии.

#россия #украина #сша #политика
1
Показать комментарии (1)
Британия объяснила, почему не помогает Украине сбивать дроны так же, как помогла это сделать Израилю
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
104
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
4
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
70
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
135
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3

Сейчас обсуждают

Shady Lady
17:28
в данном случае психиатр и окулист нужны тебе, дубина ватноголовая, ущербное поколение зумерков!
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Влад Иванов
17:28
Амогус?
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
Ilya Uu
17:26
Чудесный сайт, пока одни пытаются понять почему до сих пор используют 1080 п мониторы, другие на полном серьёзе рассказывают что жёсткими дисками ещё кто то пользуется.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Jean
17:20
А причем здесь программисты? Тем, что вы перечислили, занимаются "эникеи" или сисадмины.
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
Иван Горыныч
17:19
Они жирные им насрать, а ты теперь думай куда и как?🤣🤣😂
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
zik3ak
17:19
Нет в продакшене такого говна. Больше 5 лет используются только all-flash массивы на критичных сервисах. Hdd - архивы и бэкапы.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Иван Горыныч
17:18
С китайскими моторчиками
«Ростелеком» собирается внедрить собственного «цифрового сотрудника» к 2030 году
swr5
17:17
W11 - это просто такая огромнейшая дырень через которую корпорации и службы не просто входят в ваш дом, но спят с вами под одним одеялом и имеют вас как хотят. Такого умопомрачения о облванивания поль...
Пользователи Windows 10 жалуются на полноэкранную рекламу Windows 11
Иван Горыныч
17:16
Возможно кто-то не понял что Финляндия страна НАТО, согласовала размещение военных баз США вдоль всей границы с РФ, 1340 км совместной, если чё с уже потенциальным противником, госграницы.😃😃😃
Теплоаккумулятор финского поставщика энергии Vantaan Energia обеспечит город теплом в течение года
Ваха Рогашвилли
17:15
захлопнись дырявый
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем