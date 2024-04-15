Нам всем в назидание: вот такие деятели разрушали Россию в 1990-х в обмен на «любовь» Запада.

Сейчас об этом не принято (просто страшно) вспоминать, но всего каких-то 25—30 лет назад Россия находилась в состоянии полной дезинтеграции: от сверхдержавы за считанные годы рухнула в категорию государств даже не второго эшелона. И одним из деятелей, которые не просто принимали во всём этом беспределе непосредственное участие, но и с удовольствием при возможности повторили бы процедуру и сегодня, является первый министр иностранных дел современной России Андрей Козырев, занимавший данный пост с 1990 по 1996 год.

реклама

Данный дипломат, который решил, что у России не должно быть никаких интересов, кроме «общечеловеческих ценностей», и по сей день продолжает озвучивать идеи, которые приведут к уничтожению российской государственности. Так, вчера Козырев в своём официальном Twitter (X) заявил, что действия России на Украине служат примером для Китая и Ирана в деле разрушения «мирового порядка». По мнению Козырева, нанесение России поражения на Украине — это приоритет для восстановления мировой политики сдерживания. И чтобы этого добиться, США должны не просто продолжать оказывать Украине поддержку, но поставлять Киеву «самые мощные» вооружения.

Деятельность Козырева в нынешнем МИД России регулярно сравнивают с предательством национальных интересов РФ, и никто не подтверждает данный тезис лучше, чем сам Козырев. Вообще, никто не сделал для подтверждения позиции Кремля, какой бы она ни была, больше, чем страны Запада, функционеры Киева и бывшие члены либерального российского правительства 1990-х. Понимают ли это указанные деятели — вопрос не просто открытый, а распахнутый настежь. Бытует мнение, что понимать подобные вещи там в принципе не в состоянии.