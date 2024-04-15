Около 500 тыс. из них работают в IT-сфере.

В текущем экономическом климате России число самозанятых достигло отметки в 10 миллионов человек, при этом около 500 тысяч из них представляют сектор информационных технологий. Федеральная налоговая служба отчиталась о значительном вкладе IT-специалистов, который уступает лишь ремонтным услугам и сфере автосервиса по популярности среди самозанятых граждан.

реклама

Налог на профессиональный доход, введённый в 2019 году и распространённый на всю территорию страны к лету 2020 года, предоставляет самозанятым возможность значительно уменьшить налоговую нагрузку и упростить процедуру расчетов – всего 4% от доходов от физических лиц и 6% от юридических. При этом не требуется ведение бухгалтерии и подача деклараций. Самозанятость в России – это идентификация работающих на себя лиц, чья средняя возрастная категория насчитывает 35 лет, причем многие из них проживают в Москве и Московской области.

Специальный налоговый режим открывает перспективы для самых разнообразных видов деятельности, однако имеются ограничения для перепродажи товаров, торговли подакцизными продуктами и оказания услуг, требующих оформления трудового договора, например, в охранной сфере. С 2019 года самозанятые россияне зарегистрировали более 1,9 миллиарда чеков на сумму 3,6 триллиона рублей, пополнив государственную казну на 141 миллиард рублей налоговыми отчислениями.

Стать частью системы налогообложения самозанятых несложно. Достаточно воспользоваться удобным мобильным приложением, например, разработанным банком-партнером ФНС, которое автоматизирует процесс регистрации, формирования чеков и уплаты налогов. Программа доступна для скачивания на различных платформах и предусматривает лишь необходимость получения именной банковской карты для работы с приложением. Для сохранения статуса самозанятого доходы не должны превышать 2,4 миллиона рублей в год.