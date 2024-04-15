Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Количество самозанятых в России достигло отметки в 10 миллионов человек
Около 500 тыс. из них работают в IT-сфере.

реклама

В текущем экономическом климате России число самозанятых достигло отметки в 10 миллионов человек, при этом около 500 тысяч из них представляют сектор информационных технологий. Федеральная налоговая служба отчиталась о значительном вкладе IT-специалистов, который уступает лишь ремонтным услугам и сфере автосервиса по популярности среди самозанятых граждан.

реклама

Налог на профессиональный доход, введённый в 2019 году и распространённый на всю территорию страны к лету 2020 года, предоставляет самозанятым возможность значительно уменьшить налоговую нагрузку и упростить процедуру расчетов – всего 4% от доходов от физических лиц и 6% от юридических. При этом не требуется ведение бухгалтерии и подача деклараций. Самозанятость в России – это идентификация работающих на себя лиц, чья средняя возрастная категория насчитывает 35 лет, причем многие из них проживают в Москве и Московской области.

Специальный налоговый режим открывает перспективы для самых разнообразных видов деятельности, однако имеются ограничения для перепродажи товаров, торговли подакцизными продуктами и оказания услуг, требующих оформления трудового договора, например, в охранной сфере. С 2019 года самозанятые россияне зарегистрировали более 1,9 миллиарда чеков на сумму 3,6 триллиона рублей, пополнив государственную казну на 141 миллиард рублей налоговыми отчислениями.

Стать частью системы налогообложения самозанятых несложно. Достаточно воспользоваться удобным мобильным приложением, например, разработанным банком-партнером ФНС, которое автоматизирует процесс регистрации, формирования чеков и уплаты налогов. Программа доступна для скачивания на различных платформах и предусматривает лишь необходимость получения именной банковской карты для работы с приложением. Для сохранения статуса самозанятого доходы не должны превышать 2,4 миллиона рублей в год.

#экономика
+
Написать комментарий (0)
Зеленский: ЕС должен принять Украину в июне, иначе Путин воспримет это как слабость Европы
На Запорожской АЭС остановлен последний энергоблок
Вучич: Сербия не будет вводить антироссийские санкции, несмотря на шантаж и давление извне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
104
Итоги гоночного уик-энда 13-14 апреля
1
Можно ли отключать клеммы от аккумулятора при работающем двигателе машины-к чему это может привести
4
МиГ-21 против F-16 - румынская авиация делает ставку на американские истребители
2
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
70
Подводим итоги вчерашнего «удара возмездия» Ирана по территориям Израиля
22
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
135
Как спастись от летней жары — обзор способов
8
Asia Times: Баланс сил между США, Индией и Китаем находится под угрозой
23
ChatGPT «поумнел» с обновлением и вернул себе лидерство
3

Сейчас обсуждают

Shady Lady
17:28
в данном случае психиатр и окулист нужны тебе, дубина ватноголовая, ущербное поколение зумерков!
Названа примерная дата выхода RTX 5090 и RTX 5080
Влад Иванов
17:28
Амогус?
Core Ultra 9 засветился в тестовом стенде – процессор Intel остался без Hyper-Threading и AVX-512
Ilya Uu
17:26
Чудесный сайт, пока одни пытаются понять почему до сих пор используют 1080 п мониторы, другие на полном серьёзе рассказывают что жёсткими дисками ещё кто то пользуется.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Jean
17:20
А причем здесь программисты? Тем, что вы перечислили, занимаются "эникеи" или сисадмины.
Зарплаты айтишников в РФ растут слишком медленно, ведь даже риелторы получают намного больше
Иван Горыныч
17:19
Они жирные им насрать, а ты теперь думай куда и как?🤣🤣😂
Запрет США и Великобритании на импорт цветных металлов из РФ привел к их подорожанию
zik3ak
17:19
Нет в продакшене такого говна. Больше 5 лет используются только all-flash массивы на критичных сервисах. Hdd - архивы и бэкапы.
Почему SSD так и не смогли победить HDD, и кому в наше время нужны медленные жёсткие диски
Иван Горыныч
17:18
С китайскими моторчиками
«Ростелеком» собирается внедрить собственного «цифрового сотрудника» к 2030 году
swr5
17:17
W11 - это просто такая огромнейшая дырень через которую корпорации и службы не просто входят в ваш дом, но спят с вами под одним одеялом и имеют вас как хотят. Такого умопомрачения о облванивания поль...
Пользователи Windows 10 жалуются на полноэкранную рекламу Windows 11
Иван Горыныч
17:16
Возможно кто-то не понял что Финляндия страна НАТО, согласовала размещение военных баз США вдоль всей границы с РФ, 1340 км совместной, если чё с уже потенциальным противником, госграницы.😃😃😃
Теплоаккумулятор финского поставщика энергии Vantaan Energia обеспечит город теплом в течение года
Ваха Рогашвилли
17:15
захлопнись дырявый
12 самых продаваемых процессоров весны 2024 года — AMD захватывает рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем