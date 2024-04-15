Первый полёт, впрочем, состоится только в 2028 году.

Несмотря на то, что пилотируемый корабль «Союз» остаётся единственным способом доставки российских и сотрудничающих с «Роскосмосом» иностранных космонавтов на орбиту, он всё-таки остаётся советской разработкой и неизбежно морально устаревает. Сейчас в России активно идёт разработка нового пилотируемого космического корабля, которому пока не присвоено конкретное название, но который одно время ходил под кодовым названием «Федерация» (по аналогии с «Союзом», но уже в новых российских реалиях).

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До первого полёта нового корабля ещё далеко, но, по словам главы госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, непосредственно его строительство на сегодняшний день находится на завершающей стадии.

Сколько времени продлится эта «завершающая стадия», ещё досконально неизвестно, но первый полёт нового корабля состоится только в 2028 году — и то, если всё пойдёт по плану.

По замыслу, новый российский космический корабль будет использоваться для доставки космонавтов на российскую орбитальную станцию, которая будет создаваться уже Россией самостоятельно, без участия в проектах типа Международной космической станции. Российская станция стране необходима для более тщательного наблюдения за территорией государства. А доставлять строительные «блоки» станции на орбиту, по плану, будут ракеты семейства «Ангара». В общем, в России наконец-то происходит космическое обновление: это процесс важный и нужный.