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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры разрушений машинного зала ДнепроГЭС после ракетного удара ВС РФ
На ремонт уйдут годы.

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После того как ВС РФ этой весной возобновили нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, наиболее быстро разлетевшимися по Сети кадрами стали удары по машинному залу ДнепроГЭС в городе Запорожье. Оно и немудрено: удары именно по этой станции стали наиболее эффектными с точки зрения картинки — машинный зал пылал, повышающая трансформаторная подстанция светилась молниями, словно при телепортации терминатора, а в саму реку Днепр после удара вылились тонны смазочных веществ.

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И вот, теперь украинские источники публикуют кадры с повреждениями машинного зала станции. Нетрудно заметить, что разрушены не только стены и потолок машинного зала, но и непосредственно энергетическое оборудование — гидротурбины и генераторы. Восстановление всего этого наследия СССР заняло бы несколько лет даже в том случае, если бы у Украины имелись такие возможности, а учитывая отсутствие таких возможностей, рискнём предположить, что повреждения будет восстанавливать уже Россия, ведь, напомним, Запорожская область вместе с её областным центром и, как следствие, с ДнепроГЭС, включена в состав РФ и вписана в российскую конституцию; то есть, не подлежит отчуждению и не будет предметом торга в будущих неизбежных переговорах.

Сейчас российские вооружённые силы активно лишают Украину тепловой и гидроэлектрогенерации. Трогать атомные электростанции Россия, очевидно, не будет, и на то есть несколько причин. Во-первых, даже несмотря на запредельную точность российских ракет, риск слишком высок. Во-вторых, Россия явно не стремится оставить без электроснабжения простых граждан Украины, иначе бы удары наносились гораздо раньше, имели совсем другую структуру и географию. Ну, и в-третьих, Москва не хочет портить имидж главного строителя атомных электростанций и ломать отношения с МАГАТЭ.

Проще говоря, тотальный блэкаут Украине не грозит, но вот грандиозный дефицит электроэнергии, из-за которого в стране физически не сможет функционировать никакая промышленность, этого добиться вполне реально, и, судя по всему, цель заключается именно в этом.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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