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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Макрон собирается просить Си Цзиньпина о содействии в реализации олимпийского перемирия на время Игр в Париже
Да не вопрос: принимаете все до единого требования России, и вот вам олимпийский мир. А что, слабо? Не нравится? Так по-другому уже не будет, пора к этому готовиться.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает делать вид, будто он и возглавляемое им государство имеют какое-то значение выше среднего в мировой политике, и что с мнением Парижа всем вокруг надо считаться. С кем и как считаться, остальной мир разберётся как-нибудь сам, но до господина Макрона эта объективная действительность пока не дошла, поэтому он продолжает продавливать идею установления олимпийского перемирия на период Игр в Париже летом этого года.

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В частности, в комментарии французскому телеканалу BFMTV Макрон заявил, что намерен подключить к реализации данного плана в том числе председателя КНР Си Цзиньпина. Нетрудно догадаться, что, в представлении Макрона, Си Цзиньпин должен будет оказать воздействие на российское политическое руководство, дабы то на две недели приостановило боевые действия на Украине.

Какой ответ Макрону даст Си Цзиньпин, который прекрасно понимает, что собой представляет современная западная дипломатия, очевидно. России останавливать боевые действия на целых две недели — это значит позволить ВСУ перегруппироваться, беспрепятственно окопаться, подвезти боекомплекты и прочее-прочее. Проще говоря, искусственно усложнить самим себе задачу.

От себя отметим, что если Макрон действительно хочет выступить именно миротворцем, то он должен сделать одну простую вещь: согласиться сам со всеми без исключения требованиями России по Украине, включая формирование новой европейской архитектуры безопасности и отвод ударных систем НАТО на границы 1997 года, и убедить своих коллег по коллективному Западу сделать то же самое. Вот тогда можно будет войти в историю как миротворец. Всё, что меньше — это уже неприемлемо с точки зрения РФ, учитывая то, как далеко зашёл данный конфликт по вине коллективного Запада. В общем, позиция России должна быть Макрону понятна, и что только выполнив её в полном объёме можно будет добиться устойчивого мира в Европе. В конце концов, ничего невозможного Москва не требует: да, Запад потеряет лицо, да, Запад утратит доминирующее положение в мире (уже утратил), но ведь никто не заставлял его доводить ситуацию до столь критической. Сами виноваты, сами заварили кашу, пересолили её и сожгли — сами расхлёбывайте.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия #психиатрия #франция
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