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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины призвал «партнёров» давать меньше советов, а давать больше ЗРК Patriot
Просто мрак, а не дипломатия Украины. И потом ведь искренне не понимают, как докатились до жизни такой. Уровень, ничего не скажешь.

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Если вы помните, то несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «мягкая» дипломатия по выпрашиванию у Запада средств противовоздушной обороны, в частности, ЗРК Patriot, не работает, поэтому он будет переходить к дипломатии «жёсткой». Почему глава внешнеполитического ведомства, тем более страны, полностью находящейся на искусственном западном жизнеобеспечении, вообще позволяет себе заявления подобного характера по отношению к тем, кто содержат Украину, вопрос риторический: просто на таких максимально невменяемых «ребяток» сделали ставку в Вашингтоне и теперь вынуждены мириться с их блажью.

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Довольно быстро от «мягких» слов Кулеба перешёл к словам «жёстким». Так, по словам главы МИД Украины, страны Запада должны давать Киеву меньше советов по поводу того, как вести боевые действия и какие цели выбирать для ударов, а больше заниматься тем, чтобы передавать Украине зенитные ракетные комплексы Patriot. Дескать, только после передачи условных «семи батарей Пэтриотов завтра» у Киева будет предмет для разговора с Западом.

Данный комментарий Кулеба сделал после того, как до него дошли сведения о комментарии министра обороны США Ллойда Остина, в котором он раскритиковал украинские попытки наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (помним, что США в принципе не поддерживают любые удары Украины по общепризнанной территории России) и посоветовал ВСУ выбирать более важные с тактической и оперативной точек зрения цели.

Проще говоря, даже Ллойд Остин, предпочитающий жить в иллюзиях и не стесняющийся озвучивать сказки даже во время слушаний в Сенате, понимает, что Украина занимается ерундой ради громких заголовков, которые, впрочем, только и остаются заголовками без даже маломальского влияния на Россию и её возможности. В Киеве же этого не понимают, по всей видимости, принципиально, и продолжают делать ставку на PR вместо реальных результатов.

Следует помнить, что украинская власть стремительно становится для коллективного Запада «токсичной»: её представителей со всё большей неохотой приглашают на различные западные сабантуи и междусобойчики. Оно и понятно: будучи полностью зависимыми от чужой воли, украинские «политики» ведут себя так, будто это они обеспечивают коллективный Запад всем ему необходимым. Нормы этикета, что ни говори, понимают даже на Западе, поэтому разнузданное и полностью несоответствующее статусу Украины поведение киевских функционеров начинает бесить всё большее количество людей.

#украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия #patriot
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Глава МИД Украины призвал «партнёров» давать меньше советов, а давать больше ЗРК Patriot
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