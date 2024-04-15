Работает на направлении Курской, Брянской и Белгородской областей. Ну, и соответствующих граничащих с ними областей Украины — Черниговской, Сумской и Харьковской.

Отчёты Минобороны России о ходе ведения специальной военной операции столь по-военному сухие, что внимательно их читать хватает терпения далеко не у каждого даже тесно связанного с военной тематикой журналиста. Что весьма обидно, ведь если внимательно читать сводки МО РФ, разбираться в военной терминологии, а также сопоставлять факты с другими известными новостями, то можно приходить к некоторым любопытным выводам. Так, во вчерашней сводке российского оборонного ведомства о проведении СВО появились новые абзацы, посвящённые свежеобразованной без лишнего шума и помпы группировки войск «Север».

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Как нетрудно догадаться, группировка войск «Север» работает на направлении Брянской, Курской и Белгородской областей России, ну и, как следствие, их основным участком является приграничье с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины. Уточняется, что ранее данные вооружённые формирования ВС РФ именовались группировкой прикрытия государственной границы, а сейчас «проапгрейдились» до полноценной группировки войск, участвующей в специальной военной операции.

Из того факта, что Генштаб ВС РФ сформировал новую группировку войск, может следовать, что в её задачу войдёт не только оборона приграничных регионов от террористических по своей сути и по закону в юридических рамках данного конфликта вылазок украинских вооружённых формирований, но и, вероятно, в перспективе заход в соответствующие области Украины. В конце концов, не просто так ВСУ активно копают траншеи и возводят укрепления на данном направлении.

Из вчерашней сводки МО РФ следует, что группировка «Север» работает уже как раз по целям в близлежащих областях Украины: были поражены объекты в Харьковской и Сумской областях. Таким образом, «Север» стала шестой группировкой войск ВС РФ в зоне СВО наряду с группировками «Запад», «Центр», «Восток», «Юг» и «Днепр».