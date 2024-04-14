Так-то оно так, но ведь и удар может быть далеко не последним. Подумайте над этим. Если можете.

Главной темой сегодняшнего дня, которая, по всей видимости, скоро будет забыта, является ночной массированный беспилотный и ракетный удар Ирана по Израилю. Результативность этого удара, который сам Тегеран назвал «наказанием» Иерусалиму за его удар по иранскому консульскому зданию в Дамаске (читать — демонстративной поркой), находится под очень большим вопросом. Иран заявил, что цель удара достигнута, и Израиль заявил о полном отражении удара. Учитывая отсутствие подтверждений обратного, нам придётся согласиться с заявлением Израиля.

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И вот, о том, что иранский удар был «крайне безуспешным», сегодня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Иран, безусловно, хотел нанести Израилю ущерб, но итог, в представлении Кирби, был таким, каким вы уже прочитали.

Как отметил представитель Белого дома, количество средств поражения, насчитывавшее несколько сотен единиц (откуда эта информация, непонятно: официальный Иран говорил только о нескольких десятках БПЛА и ракет, а не о сотнях), свидетельствует о намерении Тегерана причинить большой вред Израилю, но добиться этого ему не удалось.

Здесь следует понимать, что если будет надо, удар можно будет повторить, а боеприпасы для средств противовоздушной обороны производятся не в таких количествах, не столь быстро и не так дёшево, как Ирану обходятся его средства поражения. Отдельным государствам, и Израиль входит в их число, надо наконец-то осознать, что их значение в мире с политической точки зрения крайне невелико, и вести себя надо соответственно. Проще говоря, надо сопоставлять свои желания и возможности; мнить себя сверхдержавой, будучи на деле государством вряд ли даже второго эшелона, это крайне опасная для самого Израиля политика: сегодня удар отразили, завтра могут быть большие проблемы.