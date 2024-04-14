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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом назвал иранский удар по Израилю «крайне безуспешным»
Так-то оно так, но ведь и удар может быть далеко не последним. Подумайте над этим. Если можете.

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Главной темой сегодняшнего дня, которая, по всей видимости, скоро будет забыта, является ночной массированный беспилотный и ракетный удар Ирана по Израилю. Результативность этого удара, который сам Тегеран назвал «наказанием» Иерусалиму за его удар по иранскому консульскому зданию в Дамаске (читать — демонстративной поркой), находится под очень большим вопросом. Иран заявил, что цель удара достигнута, и Израиль заявил о полном отражении удара. Учитывая отсутствие подтверждений обратного, нам придётся согласиться с заявлением Израиля.

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И вот, о том, что иранский удар был «крайне безуспешным», сегодня заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, Иран, безусловно, хотел нанести Израилю ущерб, но итог, в представлении Кирби, был таким, каким вы уже прочитали.

Как отметил представитель Белого дома, количество средств поражения, насчитывавшее несколько сотен единиц (откуда эта информация, непонятно: официальный Иран говорил только о нескольких десятках БПЛА и ракет, а не о сотнях), свидетельствует о намерении Тегерана причинить большой вред Израилю, но добиться этого ему не удалось.

Здесь следует понимать, что если будет надо, удар можно будет повторить, а боеприпасы для средств противовоздушной обороны производятся не в таких количествах, не столь быстро и не так дёшево, как Ирану обходятся его средства поражения. Отдельным государствам, и Израиль входит в их число, надо наконец-то осознать, что их значение в мире с политической точки зрения крайне невелико, и вести себя надо соответственно. Проще говоря, надо сопоставлять свои желания и возможности; мнить себя сверхдержавой, будучи на деле государством вряд ли даже второго эшелона, это крайне опасная для самого Израиля политика: сегодня удар отразили, завтра могут быть большие проблемы.

#сша #политика #боевые действия #израиль #иран
2
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МИД России не стал осуждать массированный удар Ирана по Израилю
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Вадим (Nvidia Hater)
21:29
естественно понятны.я же Гой ,что с меня взять
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
CrtkR
21:28
Ты тут ниже по комментам уже наотмечал свои взгляды, твои нормы вполне понятны)
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Сотрудник
21:28
Какой стране принадлежит Крым ? Нет Украины. Есть временно оккупированная Западом территория Малороссии, Новороссии, Киевской Руси и т.п.  Нет украинской армии, есть компрадорская колониальная армия ...
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Сотрудник
21:27
Ну то что ты врешь и изворачиваешься это типичное ЦИПСучное поведение, в этом нет ничего нового.
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Вадим (Nvidia Hater)
21:27
тут речь как раз про тебя идет -он то нормально отвечает
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
CrtkR
21:26
Без понятия шо там в ципсятинах усяких и насколько они всратые) Ой, какой разрыв шаблону, правда?))
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
CrtkR
21:24
Что характерно, как правило вопрошающие сами крайне избегают отвечать на этот же вопрос, наводит на некоторые мысли)
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Сотрудник
21:22
Ты это умышленно сделал, да, Кастрюлька? А это правда, что ЦИПСО одна из самых некомпетентных структур, они действуют грубо - просто лгут. Прям как ты сейчас?
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
CrtkR
21:20
О, сорян, спешил ответить, очепятка, поправлю. Кстати, "кстати" принято обособлять знаком припинания. Да и вообще, не забывал бы про пунктуацию. А как у тебя в голове, по твоим представлениям, в какой...
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
Вадим (Nvidia Hater)
21:20
до сих пор не могут отвечать они,вьются как ужи.Кому же охота потом от Тцк бегать,в ципсо сидеть то поприятней
Крупнейший налет дронов в истории - что известно об обстреле Израиля Ираном
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