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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД России не стал осуждать массированный удар Ирана по Израилю
Всё правильно. Ведь Израиль удары Украины по России не осуждает, хотя они носят террористический характер.

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Сегодня ночью Иран нанёс массированный беспилотный и ракетный удар по военным объектам в Израиле. Согласно официальному комментарию Генштаба ВС Ирана, удар носил ответный характер — в наказание официальному Иерусалиму за его незаконный удар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия). Проще говоря, Иран устроил показательную порку, которая, впрочем, за счёт работы средств противовоздушной обороны на деле не нанесла Израилю никакого даже заметного ущерба.

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Поскольку событие неординарное — Израилю надо было постараться, чтобы до такой степени вывести политическое руководство Ирана из себя — то его прокомментировал МИД России. Внешнеполитическое ведомство РФ ограничилось стандартным в таких случаях призывом к деэскалации и сдержанности сторон, отметив, что внимание коллективного Запада к произошедшему было не в пример выше, чем к преступному удару Израиля по иранской дипломатической собственности в Дамаске, где, к слову, погибли дипломаты и офицеры Корпуса стражей Исламской революции.

Израиль, впрочем, будучи одним из государств с вопиюще инфантильными элитами, устами своего посла в России Симоны Гальперин заявил, что ожидает от России осуждения иранского удара по Израилю. Наглость, как вы понимаете, вопиющая, и на это чаяние Иерусалима ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, справедливо отметившая, что не помнит ни одного случая, когда Израиль бы осудил террористические действия Киева, которые тот осуществляет на территории России, имея в виду как обстрелы прифронтовых регионов, так и прямые теракты, когда жертвами становятся журналисты, лидеры общественного мнения, политики и государственные деятели в том числе в новых регионах.

Ответ совершенно правильный: осуждения должны быть взаимными, и нельзя требовать от России осуждения действий, на которые Израиль, давайте будем откровенными, нарвался сам. Как, впрочем, и украинское политическое руководство собственноручно допрыгалось до российской специальной военной операции, не желая выполнять ни одного добровольно взятого на себя международного обязательства. Как говорится, не спрашивай, что мир сделал для твоей безопасности, спроси, что ты сам сделал для собственной безопасности. Киеву, равно как и Иерусалиму, внятно ответить на эти вопросы нечего.

#россия #украина #политика #израиль #иран
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В Иране заявили, что могут нанести по Израилю удар в 10 раз большей силы, чем сегодня ночью
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