Фантастические украинские идеи сразу отброшены по причине, да, их фантастичности.

Вот уже практически два года Запорожская АЭС, которая в первые несколько дней после начала специальной военной операции перешла под контроль ВС РФ, не работает по своему прямому назначению: не вырабатывает электроэнергию и не питает ни новые регионы России, ни украинскую энергосистему. Связано это с тем, что станция расположена непосредственно на линии боевого соприкосновения и отделена от неё, по сути, только Днепром, значительно обмелевшим в результате прорыва дамбы Каховской ГЭС.

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На днях последний энергоблок Запорожской АЭС был переведён в режим «холодного останова», и, таким образом, станция сейчас полностью заглушена и не работает даже на производство пара и горячей воды для нужд близлежащего населённого пункта Энергодар. Понятно, что пока угроза не спадёт, станция работать не начнёт, и вот, сегодня соответствующий комментарий дал руководитель офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По словам представителя концерна, условие для возобновления работы Запорожской АЭС — это перемещение линии боевого соприкосновения на расстояние, которое не позволило бы ВСУ осуществлять террористические обстрелы станции.

Вполне логичное заявление, и, по сути, единственное реализуемое из числа тех, что оставлены на выбор России. Поскольку коллективному Западу нет никакого дела до террористических ударов ВСУ по Запорожской АЭС, то всё решение проблемы будет взвалено на плечи российской армии.

Как отмечали ранее представители российской власти, действия Киева в отношении Запорожской АЭС свидетельствуют о том, что на Украине прекрасно понимают, что станция потеряна (перешла России) навсегда и никакие силы в мире не обернут этот процесс вспять. Вот и «отрываются», пытаясь нанести станции ущерб в стиле «так не доставайся же ты никому».