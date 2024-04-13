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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Запорожской АЭС остановлен последний энергоблок
Вернее, переведён в режим так называемого холодного останова.

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Несмотря на то, что номинально Запорожская АЭС является самой мощной атомной электростанцией в Европе, фактически она не вырабатывает ни одного киловатта электрической энергии. Станция была остановлена вскоре после её перехода под контроль России в рамках специальной военной операции, поскольку находится на линии боевого соприкосновения и, как следствие, её работа в такой ситуации сопряжена с опасностью. В данном случае, особенно когда ВСУ регулярно занимаются террористическими обстрелами территории станции, испытывать судьбу слишком рискованно — это испытание может обернуться страшной жизненной правдой.

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До сегодняшнего дня пять из шести энергоблоков Запорожской АЭС находились в режиме так называемого холодного останова, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды, а один из блоков находился в режиме так называемого горячего останова, продолжая вырабатывать тепло для отопления близлежащего города Энергодар и самой станции. И вот, с сегодняшнего дня все шесть энергоблоков находятся в «холодном останове» и, по сути, заглушены.

На Запорожской АЭС развёрнута миссия МАГАТЭ, которая следит за положением дел на станции, перешедшей под российское управление. Ситуация, скажем прямо, беспрецедентная, поэтому ничего зазорного и удивительного в интересе МАГАТЭ к данному объекту атомной энергетики нет, тем более что Россия активно сотрудничает с агентством, поддерживая свой имидж главного атомного энергетика планеты.

Напомним, что с потерей Запорожской АЭС суммарной мощностью в 6 000 МВт Украина утратила примерно 40 % своей атомной электрогенерации. Сейчас в распоряжении украинской госкомпании «Энергоатом» имеются три атомных электростанции: Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая, общая мощность которых составляет порядка 8 880 МВт. Добавим сюда систематические удары ВС РФ по тепловым и гидроэлектростанциям Украины, и положение дел становится крайне неблагоприятным для официального Киева: вся надежда Украины сейчас возложена на импорт электроэнергии из Европы, в которой избытка, как вы понимаете, нет, а если и есть, то он имеется только в тёплое время года.

#россия #политика #экономика #атомная энергетика
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