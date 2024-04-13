И это ещё мягко сказано.

Вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц посмел заявить, что для начала переговоров с Путиным Россия сперва должна вывести войска с территории Украины. Забывая, видимо, о том, что Россия ничего никому не должна, Шольц также потерялся во времени и не уточнил, что на территории Украины российских войск на данный момент, если не считать маленького кусочка Харьковской области, нет.

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В любом случае, Шольц не упоминает главное: конфликт разворачивается таким образом, что условия для его завершения будет ставить не Запад и уж тем более не Украина, а Россия. По этой причине вскоре после публикации заявления Шольца ему дал оценку сенатор Алексей Пушков.

По словам Пушкова, Шольц «выступает в жанре геополитического фэнтези», поскольку его заявления совершенно не соответствуют реальности, а лишь вписываются в западную «доктрину». Сегодня заявления подобного рода, справедливо отметил сенатор, не имеют «даже хлипкой основы», поскольку всё положение дел — от военного до экономического — полностью противоречит чаяниям канцлера Германии.

Пушков предположил, что Шольц покинет должность федерального канцлера Германии, так ничего толком и не осознав. И данное предположение, надо отметить, вполне реалистичное: Германия не имеет политического суверенитета, и до тех пор, пока она входит в Евросоюз, ситуация меняться не будет. К власти в ФРГ должны прийти элиты и политические партии, выступающие за выход Германии из ЕС с автоматическим восстановлением хотя бы экономического суверенитета государства.