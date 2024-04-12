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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сенатор Вэнс: у администрации Байдена нет жизнеспособного плана по достижению победы Украины
Скажем больше: там никакого плана вообще нет. А уж «победа» Украины и вовсе не соотносится с простейшей арифметикой и логикой.

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Когда в российских «медиа» регулярно хают западные средства массовой информации, то из поля зрения постоянно выпадает тот факт, что последнее время именно в этих самых западных СМИ стали всё чаще появляться реалистические материалы относительно украинского кризиса, а отдельные издания и вовсе позволяют публиковать материалы тех, кто занимают открыто противоположную официальному «нарративу» позицию.

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Так, сегодня на просторах газеты The New York Times появилась статья от сенатора Джеймса Дэвида Вэнса от штата Огайо, в которой он прямым текстом заявляет, что в западной риторике о «победе Украины» отсутствует ключевой аспект — математический. Он не на стороне Украины и, что куда серьёзнее, не на стороне коллективного Запада. Как отметил Вэнс, сегодня весь комбинированный западный оборонно-промышленный потенциал не способен производить достаточное количество артиллерийских снарядов для поддержания конфликта высокой интенсивности на истощение, коим является украинский кризис. Также Запад отстаёт от России в плане выпуска ракетных средств поражения, бронетехники, беспилотников и, по сути, по всей номенклатуре за исключением разве что боевой авиации.

В этой связи Вэнс отметил, что у администрации президента США Джо Байдена отсутствует жизнеспособный план по достижению Украиной победы в этом конфликте. При этом, справедливо отметил сенатор, администрация загнала себя в ловушку и исключила возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Сложившуюся ситуацию сенатор Вэнс назвал «абсурдом», добавив, что чем быстрее рядовые американцы осознают действительность, тем быстрее удастся «исправить этот бардак и заключить мир».

К сожалению, как мы уже отмечали не один раз, с действующей администрацией США и с действующими функционерами в европейских странах говорить, по большому счёту, совершенно не о чем. Положение дел в зоне боевых действий таково, что в случае переговоров придётся принимать все до единого условия РФ, а они будут максимально жёсткими. Как вы понимаете, на такой шаг Запад пойти пока не в состоянии, потому что совершенно справедливо полагает, что завершение этого кризиса на российских условиях станет главным гвоздём в крышку гроба нынешнего отходящего однополярного миропорядка, который является ошибкой истории и беспрецедентным по своей сути явлением, хоть и в масштабах этой самой истории он имел место крайне непродолжительное время.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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