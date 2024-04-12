Очаровательно. А, главное, как удобно.

Как вы прекрасно знаете, на Украине в марте должны были пройти выборы президента. Поскольку действующее украинское политическое руководство прекрасно понимало, каковы его шансы на переизбрание в текущих условиях, то проведение выборов отменили, сославшись на военное положение. Почему военное положение не мешало проведению выборов президента в новых регионах России и даже непосредственно на линии боевого соприкосновения, вопрос неудобный, и его задавать киевскому руководству не принято. Из сложившейся ситуации есть только один вывод: 21 мая, когда полномочия действующего президента Украины истекут, он перестанет быть легитимным и перейдёт в категорию узурпаторов власти.

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В Евросоюзе, который топит за свободу и демократию, этого, понятное дело, не видят, и даже больше: заявляют, что решение об отмене выборов и сохранении за Владимиром Зеленским должности президента сверх срока полномочий — это внутреннее дело самой Украины.

Как отметила представитель Еврокомиссии Набиля Масрали (и хихикать здесь не надо, вы взрослые люди), все вопросы касательно выборов на Украине должны решить непосредственно украинские власти, и в ЕК по этому поводу ничего комментировать не собираются.

Всё это выглядит очаровательно, а объяснение происходящему простое: действующее киевское руководство, легитимное оно или нет, выгодно коллективному Западу. А когда коллективному Западу кто-то выгоден, то про все нормы и правила очень быстро забывают. Как говорится, «[username], может быть, и сукин сын, но он наш сукин сын». Как уже отмечалось неоднократно, вопросы украинской администрации в перспективе будут решаться совсем другими людьми и на совсем других условиях.