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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине призвали граждан экономить электроэнергию в течение всего 2024 года
А после 2024 года что? Турбины и генераторы будут призваны из небытия заклинаниями Хоттабыча?

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Российская кампания по лишению украинского военно-промышленного комплекса доступа к электроэнергии, попутно, естественно, обрушая и всю экономику Украины, продолжается. Процесс, при всех сопутствующих ему неудобствах для гражданского населения Украины, необходимый: по-хорошему киевское руководство не понимает, смеет огрызаться и не желает отказываться от своего статуса антироссийского тарана. Последствия этой политики украинского руководства уже становятся заметны каждому, тем более что представители энергетических компаний не позволяют об этом забыть.

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Так, гендиректор украинской входящей в энергохолдинг «ДТЭК» компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что в результате систематических ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре гражданам Украины рекомендуется экономить электроэнергию в течение всего 2024 года. Пока что речь идёт о периоде пикового потребления — с 19 до 22 часов ежедневно. По словам Коваленко, экономия электричества должна войти у украинцев в привычку. Речь, понятное дело, идёт об использовании энергоёмких приборов.

Почему призыв распространяется только на 2024 год, и что должно произойти за это время, дабы ситуация выправилась, Коваленко, естественно, не уточняет. Зато это за него делают аналитики и эксперты в области энергетики, которые утверждают, что даже если российские удары по энергосистеме прекратятся сегодня же, ущерб уже нанесён грандиозный, и его последствия аукнутся только в конце осени и зимой 2024—2025 года. А на то, что удары прекратятся, рассчитывать не стоит: судя по всем действиям и их логике, ВС РФ основательно взялись за энергосистему Украины.

Последний массированный удар по энергообъектам Украины был нанесён вчера: в ряде областей, включая Киевскую, Харьковскую, Одесскую и подконтрольную Киеву часть Запорожской области, были уничтожены машинные залы тепловых электростанций, распределительные подстанции, подземные газохранилища. Необходимо понимать, что восстановить эти повреждения без помощи России Украина не в состоянии (на помощь Запада в этом вопросе, как вы понимаете, рассчитывать крайне легкомысленно).

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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Лукашенко предостерёг Украину от повторения попыток нанесения ударов по российской энергетике
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На Украине призвали сограждан экономить электроэнергию в течение всего 2024 года
OgoGoLog
15:59
Это макет в масштабе 1 к 1.
На Украине призвали сограждан экономить электроэнергию в течение всего 2024 года
mover
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LTSC + Microsoft Store всё равно будет легче чем Pro
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Red Red
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