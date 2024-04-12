А что? Киевская власть и европейские функционеры примерно на одном уровне: горазды крутить «понты», за которыми ничего не стоит.

Всякий раз, когда официальный Киев заводит заезженную пластинку с мечтами о вступлении в Евросоюз, в самом Евросоюзе начинают нервничать и обещать Украине вступление в данное экономико-политическое объединение когда-нибудь в будущем времени. Желательно после дождичка в четверг и только после того, как в этот четверг рак свистнет, забравшись на скользкую после дождя гору. Тем не менее, в Киеве намёков не понимают и позволяют себе хамские заявления, пытаясь, по сути, взять Брюссель на «слабо».

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Так, президент Владимир Зеленский уже чуть ли не в командном тоне призвал Евросоюз принять Украину в состав объединения, причём не когда-то там в перспективе, а уже в июне этого года. Чтобы требование Зеленского звучало убедительнее, он приправил свой комментарий главной европейской страшилкой — Россией, а конкретно президентом Владимиром Путиным.

По словам Зеленского, если ЕС не примет Украину в июне этого года, то Путин воспримет это как слабость Европы. Старому Свету, по какой-то причине думает Зеленский, нужен «сигнал», который она подаст Путину относительно, по всей видимости, своей решимости.

Здесь следует отдавать себе отчёт в том, что хоть в Европе сейчас заседают крайне инфантильные и очень слабо образованные политики, но сопоставлять плюсы и минусы там пока ещё умеют. Брать Украину на баланс ещё сильнее, чем это происходит сейчас, в условиях, когда Евросоюзу и самому не помешает помощь, крайне нелогично. А разграблять украинское доставшееся ей от СССР/России наследие у Евросоюза прекрасно получается и без включения Украины в состав объединения. Вот и возникает риторический для всех, но отнюдь непраздный для киевского руководства вопрос: зачем вешать на себя минусы, нивелируя плюсы, когда можно просто эти минусы оставить за скобками?