Сербия, отметил Вучич, маленькая, но у неё огромное сердце и гигантская государственность.

В Европе не так много государств, которые смогли сохранить государственный суверенитет, дабы принимать решения в рамках собственных интересов, а не в интересах, по большому счёту, нелегитимной никем неизбранной наднациональной европейской власти. Такие государства можно пересчитать по пальцам одной руки, и в их число входит Сербия, которая не просто не вводила никаких незаконных односторонних антироссийских рестрикций («санкций»), но и максимально тепло относится к России как на политическом, так и на национальном уровнях.

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За эту позицию Сербию и её действующее политическое руководство сильно недолюбливают, оказывают давление, занимаются неприкрытым наглым шантажом, но Белград пока держится, и, по словам президента Александра Вучича, будет продолжать держаться. Как отметил Вучич, Сербия не будет менять свою позицию относительно России, несмотря на западный шантаж и требования.

Вучич также позволил себе метафорическое выражение, заявив, что Сербия мала по территории и населению, но она обладает огромным сердцем и является гигантом в вопросе государственности.

Отметим, что Сербия занимает максимально прагматичную позицию: осуждает российскую специальную военную операцию, признавая территориальную целостность Украины, но при этом не участвует в незаконной экономической войне против России. Собственно, точно также поступали бы и другие европейские государства, если бы не были повязаны Евросоюзом. В этом плане достижение Россией её целей на Украине может ускорить дезинтеграционные процессы в ЕС, тем самым восстановив нормальное течение истории в Европе, когда каждое государство самостоятельно решает, как и с кем ему выстраивать отношения — без некоего нелегитимного командно-административного механизма.