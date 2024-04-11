Зачем этот спутник нужен, не вполне понятно. Но, видимо, нужен.

Сегодня состоялось важное событие в истории отечественной космической отрасли: современная ракета-носитель тяжёлого класса «Ангара-А5» на третьей попытке впервые была запущена с гражданского космодрома «Восточный». Ракета отработала штатно, все ступени отделились по графику, и в общей сложности полёт проходил чуть больше двенадцати минут.

реклама

Несмотря на то, что конкретно этот запуск «Ангары-А5» можно было считать частично испытательным, порожняком такую ракету, понятное дело, никто не запускал. Спустя пару часов после пуска госкорпорация «Роскосмос» рассказала, какую полезную нагрузку несла «Ангара-А5». Оказывается, это был малый космический аппарат (спутник) «Гагаринец», созданный частной российской компанией Avant Space и выполненный в формате Cubesat 3U.

Данный аппарат предназначен «для отработки элементов служебной платформы», что бы ни скрывалось за этой весьма расплывчатой формулировкой.

Напоминаем, что «Ангара-А5» должна в перспективе заменить ракету-носитель тяжёлого класса «Протон-М» ещё советской разработки. Идея заключается в модульности конструкции ракет семейства «Ангара» и, как следствие, в удешевлении их производства по сравнению с выпуском разных ракет под разные задачи. Не забываем, что перед Россией стоят грандиозные задачи в плане всего, что связано с космосом: и глобальную навигационную систему «ГЛОНАСС» развивать, и проект «Сфера» (аналог Starlink) претворять в жизнь, и собственную орбитальную станцию строить. Дел невпроворот, и более дешёвые за счёт стандартизации ракеты семейства «Ангара» станут главным инструментов достижения поставленных перед «Роскосмосом» задач.