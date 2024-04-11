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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Politico: Франция наращивает закупки российского сжиженного природного газа
И это несмотря на всю «ястребиную» риторику по отношению к РФ.

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Когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет коллективный Запад в лицемерии, он это делает, как мы все прекрасно понимаем, совершенно обоснованно. Несмотря на все незаконные «санкции», западные товары, причём при непосредственном участии их производителей, всё равно попадают на полки российских магазинов, а те компании, которые «ушли», в большинстве случаев сделали это либо формально, либо с правом на возвращение, либо организовав фирму-прокладку, которая якобы не при делах. Апофеозом этого лицемерия можно назвать риторику западных стран об отказе от российских энергоносителей параллельно с наращиванием закупки российского же сжиженного природного газа (СПГ).

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Издание Politico решило «проехаться» по Франции, руководство которой позволяет себе жёсткую риторику в отношении России, но компании которой при этом активно сотрудничают с российскими корпорациями. Так, Politico со ссылкой на имеющиеся в распоряжении издания данные сообщило о том, что Французская Республика с начала 2024 года заплатила России 600 миллионов евро за поставки сжиженного природного газа, продемонстрировав крупнейший рост соответствующих закупок в Евросоюзе.

Официально Франция объясняет это тем, что газ ей необходим для поддержания домохозяйств на плаву вкупе с тем, что у страны имеется крупный долгосрочный контракт с Россией, выйти из которого юридически «очень сложно». Понятно, что всё это ширма; осознают это и во Франции, и в остальном ЕС, ряд дипломатов которого считают поведение Парижа двуличным.

Как отмечает Politico, французский энергетический гигант TotalEnergies имеет 20 % долю в российском предприятии «Ямал СПГ», и в рамках договора обязан закупать не менее четырёх миллионов тонн сжиженного природного газа вплоть до 2032 года. Во многих других европейских государствах, дополняет Politico, ситуация похожая.

Проще говоря, экономики европейских стран и России так сильно переплетены, что резать эти связи политическими решениями, по большому счёту, совершенно нелегитимных функционеров Евросоюза было не просто странно, а откровенно глупо и больше походило на членовредительство в духе «назло маме отморожу уши». На сегодняшний день выхода из сложившейся в ЕС ситуации не наблюдается, поэтому европейским странам для обретения суверенитета необходимо ждать, пока данное наднациональное объединение не прикажет долго жить. Тогда-то связи, которые в первую и в последнюю очередь нужны самой Европе, и будут восстановлены.

#а откровенно глупо и больше походило на членовредительство в духе «назло маме отморожу уши». на сегодняшний день выхода из сложившейся в ес ситуации не наблюдается #и будут восстановлены. #которые в первую и в последнюю очередь нужны самой европе #по большому счёту #пока данное наднациональное объединение не прикажет долго жить. тогда-то связи #поэтому европейским странам для обретения суверенитета необходимо ждать #проще говоря #совершенно нелегитимных функционеров евросоюза было не просто странно #что резать эти связи политическими решениями #экономики европейских стран и россии так сильно переплетены
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