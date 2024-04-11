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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Украины заявил, что переходит к «жёстким» просьбам систем ПВО от Запада
Только вдумайтесь: жёстко просить о чём-то тех, за чей счёт вообще живёте. Такое возможно только в нынешней киевской администрации.

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Мы не знаем, чего украинское политическое руководство хотело добиться за последние два года, но от статуса «храбрых защитников отечества» до статуса токсичных персонажей, которые поругались абсолютно со всеми соседями и спонсорами, им перейти в сжатые сроки удалось. Не берёмся судить, насколько недюжинные дипломатические усилия нужно было приложить, чтобы оказаться в нынешней ситуации, но сама эта ситуация благоухает отнюдь не цветочным букетом.

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Достаточно только ознакомиться с комментарием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который на полном серьёзе заявил, что, видите ли, мягкая, «добрая и спокойная» дипломатия в контексте выпрашивания от спонсоров различных вооружений, включая зенитные ракетные комплексы Patriot, «не сработала». Не знаем, где в политике Украины последних двух лет Кулеба нашёл «мягкость», «доброту» и «спокойствие», поскольку со стороны это все два года выглядит как одна бесконечная истерика, но этот «мягкий» период, по словам главы киевского внешнеполитического ведомства, окончен.

Теперь Украина будет выпрашивать системы ПВО «жёстко». Как заявил Кулеба, его могут за это ненавидеть, недолюбливать и говорить об испорченных отношениях, но он будет высказываться так, как видит это необходимым.

Сложно сказать, как «жёсткие» выпрашивания помогут выпросить то, чего у Запада нет физически — современный военно-промышленный комплекс США и Европы, как выяснилось, не способен поддерживать конфликт высокой интенсивности с тем уровнем потерь, которые несут вооружённые силы Украины — но попробовать можно. А лучше спокойненько взять трубку телефона, позвонить в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Китай и даже, на худой конец, в Турцию, и всеми правдами просить их стать посредниками при переговорах с РФ. Других вариантов, при которых Украина сохранит хоть что-то, просто нет, и с иллюзиями пора завязывать.

#украина #политика #боевые действия #психиатрия
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