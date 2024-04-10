Оказывается, во всём виноват внутренний саботаж. Не отсутствие возможностей и дикая недооценка ВС РФ, а именно внутренний саботаж, да.

Исход так называемого контрнаступления ВСУ в прошлом году был очевиден неангажированным аналитикам ещё задолго до его начала: чтобы смоделировать развитие событий, достаточно лишь вводных данных в виде колоссальных российских укреплений, тотального превосходства ВС РФ в огневой мощи, почти полном отсутствии у ВСУ авиации, а также непонимания украинским командованием простейшей тактики ведения боевых действий, и паззл складывается во вполне понятную целостную картинку.

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В Киеве и финансирующем его Западе же всё поставили на то, что российская армия убежит с позиций, а российское командование будет допускать ошибки. Как вы прекрасно понимаете, это крайне сомнительная стратегия, поскольку подразумевает, что исход сражения будет зависеть не от вас, а от другой стороны. Итог оказался предсказуемым: полный разгром контрнаступления ВСУ, крупнейшая за весь период конфликта военная победа ВС РФ и стыдливое упоминание западными политиками и СМИ украинского «контрнаступления» как «провалившегося» (видимо, по стечению обстоятельств).

И вот, президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о том, что Киев готовит план уже нового «контрнаступа», который точно-точно увенчается успехом, придумал версию, по которой предыдущий «контрнаступ» постиг провал. Оказывается, произошло то, что Зеленский назвал «внутренним саботажем»: российское руководство узнало, где конкретно будут основные направления удара ВСУ. Иными словами, Зеленский обвиняет кого-то из генштаба ВСУ в предательстве и «сливе» информации противнику в лице ВС РФ.

Сложно сказать, на кого рассчитан этот комментарий Зеленского. Вероятно, как и все предыдущие комментарии Зеленского, на рыбок Дори с провалами в памяти. Ведь широко известно, что о грядущем наступлении, в том числе о конкретных направлениях, киевское политическое руководство трубило чуть ли не во всех средствах массовой информации. В очередной раз отметим, что дилетанты во власти — это всегда большая беда и проблема для государства, в котором такие деятели принимают решения.