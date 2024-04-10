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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Пентагон заплатил $23 миллиона SpaceX за контракт на поставку терминалов Starlink на Украину
Вероятно, самая затратная по совокупности всех факторов прокси-война в истории США.

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Российские военные, участвующие в зоне специальной военной операции, регулярно заявляют о том, что наиболее проблемным средством, находящимся на вооружении у ВСУ, являются не «Хаймарсы», не FPV дроны и никакие иные «чудо-вооружения», а система спутникового интернета Starlink, благодаря которому осуществляется и связь между подразделениями, и передача данных, и управление теми же самыми дронами, и многое другое. Уровень насыщения ВСУ терминалами Starlink огромен, и вот, агентство Bloomberg раздобыло информацию о том, во сколько снабжение Украины данными системами связи обошлось американскому оборонному ведомству, широко известному как просто Пентагон.

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Оказывается, общая сумма контракта Пентагона с компанией Илона Маска SpaceX на поставку терминалов Starlink на Украину составила 23 миллиона долларов. Несмотря на то, что данная сумма в масштабах компании SpaceX, получающей от американского государства колоссальные средства за использование её технологий для доставки военных спутников на орбиту, необходимо понимать, что речь идёт как минимум о десяти тысячах терминалов Starlink и о финансировании соответствующего трафика, который, как вы понимаете, отнюдь не бесплатен.

Глава SpaceX Илон Маск неоднократно выражал свое мнение о том, что Starlink предназначен для мирного использования, однако отрицать, что ВСУ используют систему в целях, диаметрально противоположных мирным, было бы безрассудно. Иногда, впрочем, киевское руководство выходит за рамки дозволенного, пытаясь использовать Starlink для обеспечения связи при попытках нанесения ударов по российским чувствительным целям, и тогда Маск просто обрубал связь.

Всё это в очередной раз демонстрирует, что отдавать обороноспособность государства полностью в руки третьих стран и частных компаний — это крайне неразумное поведение со стороны киевского руководства. С другой стороны, альтернатива — это только безоговорочное принятие всех российских требований. Которые, впрочем, в любом случае придётся принять. Помешанные на клиповом мышлении и громких заголовках дилетанты в руководстве государством — это всегда катастрофа.

#россия #украина #сша #spacex #starlink
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