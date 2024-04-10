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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЕС готовит 14-й пакет антироссийских санкций
Здесь должна стоять бессмертная цитата про безумие.

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Что делает вменяемый человек, умеющий сопоставлять факты, анализировать вводные данные и результаты своих многократно неудачных действий? Ну, как минимум прекращает повторять заведомо вредящие самому себе действия и начинает готовить новый план. В случае с антироссийскими незаконными рестрикциями («санкциями») Евросоюза логичным выходом из сложившейся ситуации является снятие этих рестрикций и начало диалога с Москвой с признанием права России на отстаивание своих государственных интересов. Но, как вы понимаете, логика — это российская лженаука, поэтому в Евросоюзе продолжают повторять те же самые действия, а именно продолжать оказывать санкционное давление на РФ.

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О том, что ЕС приступил к подготовке очередного, уже четырнадцатого по счёту пакета антироссийских рестрикций, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Согласование этого санкционного пакета должно пройти в ближайшие недели — до конца весны.

Согласно комментарию Домбровскиса, четырнадцатый санкционный пакет направлен в основном на пресечение попыток обхода Россией предыдущих пакетов односторонних европейских антироссийских рестрикций. В частности, речь идёт о введении механизма контроля потолка цен на российскую нефть.

Отметим, что так называемый потолок цен на российскую нефть был введён в конце 2022 года, и за прошедшие полтора года российское «чёрное золото» так никогда не продавалось по «потолочным» ценам: все покупатели приобретают российскую нефть по заведомо более высоким ценам, а нерыночные западные методы воздействия на ценообразование, как вы понимаете, мало кого в остальном мире волнуют.

К сожалению, и Россия, и Китай, и страны глобального Юга выступают категорически против использования экономики как оружия, поэтому не вводят свои собственные санкции против коллективного Запада. А получиться бы могло весьма неплохо: тотальная блокада Запада за его финансирование украинского кризиса очень быстро бы отрезвила всех европейских и американских «ястребов», заодно и указав им их реальное место в этом мире.

#россия #политика #санкции #экономика #евросоюз #психиатрия
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