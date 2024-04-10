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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
Тут вопрос не в Крыме, а ещё в четырёх регионах. Кому-то пора обновить карту.

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Ловушка нарратива, о которой мы постоянно пишем в контексте того, что сейчас верховодит принимаемыми на Западе и, как следствие, в Киеве, решениями, настолько глубока, и выход из неё стал настолько невозможным для действующей администрации Белого дома, что на это с каждым днём становится всё больнее смотреть. Представителям американской администрации приходится изворачиваться, лишь бы не признавать объективную действительность и продолжать продвигать свои максимально от этой действительности оторванные тезисы.

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Так, на слушаниях в верхней палате американского парламента сенатор Эрик Шмитт попросил шефа Пентагона дать определение того, что в представлении администрации США есть «победа Украины». Ответ Остина на данный вопрос был максимально расплывчатым и полным политических клише: как отметил глава американского оборонного ведомства, «победой» Украины будет её сохранение в качестве «демократической и независимой страны», которая могла бы защитить свою территорию и отразить «агрессию».

На этом Шмитт не остановился и задал Остину провокационный вопрос: должна ли Украина установить контроль над Крымским полуостровом для достижения того, что в администрации США считают «победой». Здесь-то шеф Пентагона и «поплыл». По словам Остина, он не хотел бы прогнозировать решение, которое примет президент Украины Владимир Зеленский, исходя из изменчивой и постоянно прогрессирующей ситуации.

Получив невнятный ответ, сенатор Шмитт заявил, что происходящее сейчас в действующей администрации США — это карт-бланш на бесконечную войну без чётко обозначенных целей, при этом администрация находится в ловушке и не смогла сформулировать стратегию выхода из данного кризиса. Сенатор Шмитт отметил, что он голосовал против принятия пакета финансовой «помощи» Украине, поскольку у США нет определения того, что является «победой» Украины и, что куда серьёзнее, нет никакого контроля за расходованием направляемых на Украину денежных средств.

Здесь следует понимать тот факт, что хоть Крым и является болевой точкой для американской администрации, но реальность такова, что этот вопрос вообще уже не должен стоять на повестке дня. Россия включила в свой состав ещё четыре региона, и неизвестно, сколько включит в дальнейшем при бездумном затягивании данного конфликта Западом, не позволяющим Киеву идти на переговоры. Озвучиваемые министром обороны США тезисы не соответствуют действительности, однако тот факт, что он уклоняется от прямых ответов на вопросы сенатора в рамках слушаний, свидетельствуют о том, что разумом в Вашингтоне все всё прекрасно понимают. Вот только публично это признать не могут, потому что в таком случае придётся признать и полный провал всей антироссийской политики, а, значит, признать себя полностью некомпетентными, и вдогонку ещё принять все российские требования. Нетрудно догадаться, что при действующей администрации США кашу сварить не получится, и придётся ждать её (администрации) смены на хотя бы минимально вменяемую.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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Американская пресса раскритиковала идею конфискации российских замороженных активов
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