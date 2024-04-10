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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса раскритиковала идею конфискации российских замороженных активов
Россия-то смирилась с тем, что денег не увидит. А вот какие последствия ждут воров — это очень серьёзный вопрос.

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Западные эксперты, включающие в себя как экономистов, так и политологов и даже специалистов по России, знакомых и с потенциалом Москвы, и с её отношениями с государствами глобального Юга, ещё в момент начала незаконной санкционной агрессии против РФ заявляли, что их мнением никто из тех, кто в США и ЕС принимают решения, не поинтересовались. Проще говоря, все незаконные санкционные ограничения принимались вслепую, исходя из «нарратива» и весьма ограниченного объёма вводных данных.

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Сейчас Евросоюз и США активно рассматривают идею конфискации (читать — воровства) замороженных российских резервов с целью их передачи Украине. Зачем это делается, понять несложно: у Запада свободные деньги кончились, а поддерживать конфликт в подбрюшье РФ хочется. Вот и был придуман очень циничный, но опасный и глупый в своей сути план кражи замороженных российских резервов, за счёт которых будет оплачиваться данный и так уже слишком далеко зашедший прокси-конфликт. На текущем этапе практически все, кто имеют хотя бы минимальное представление об экономике и международных отношениях, понимают, что создание такого прецедента будет иметь для стран коллективного Запада чудовищные негативные последствия в виде массового оттока иностранного капитала в связи с утратой статуса «безопасной гавани».

Понимает это и автор свежей статьи в газете The New York Times, который прямым текстом заявляет, что идея о конфискации российских активов «ужасна». Обозреватель справедливо отметил, что ключевым американским товаром является доллар, и что именно он первым попадёт под удар, если российские замороженные активы будут конфискованы. Американская валюта и так за последние пару лет значительно «просела» в связи с известными событиями, придавшими ускорение процессу дедолларизации, а такой вопиющий акт агрессии и вовсе, считает автор материала, может нанести доллару нокаутирующий удар. Про евро автор даже не говорит, потому что, во-первых, его материал нацелен на американскую аудиторию, а во-вторых, учитывая, что львиная доля замороженных российских активов заморожена именно в Евросоюзе, то нетрудно догадаться, какие будут последствия для европейской наднациональной валюты.

Бытует мнение, что разговоры о конфискации российских активов так и останутся разговорами. Впрочем, учитывая панические и даже истерические настроения на Западе на фоне провала их украинского проекта, вполне можно ожидать принятия очередного вала очень глупых по своей сути решений. Ведь изначально-то решение о санкционной агрессии принималось, хотя её последствия все, кто хотя бы минимально знакомы с реалиями российской экономики и выстроенных Москвой международных отношений, предсказывали ещё до начала российской специальной военной операции на Украине. К сожалению, дилетанты, которые сейчас заседают в высоких западных кабинетах, мыслят шаблонами и клипами, а это всегда опасно и чревато тяжёлыми последствиями.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #санкции #экономика #евросоюз
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Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
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