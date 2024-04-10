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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал «примитивным» предложенный Трампом план окончания украинского кризиса
В представлении Зеленского, не примитивные в этом мире только его личные фантазии.

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Как вы знаете, бывший и, скорее всего, будущий президент США Дональд Трамп реалистично смотрит на положение дел в зоне украинского кризиса, поэтому в качестве варианта решения проблемы совершенно справедливо видит разве что уступки со стороны Киева. Все, кто умеют складывать 2+2, а также имеют хотя бы минимальный уровень критического мышления, понимают, что завершение этого кризиса с сохранением Украины может произойти только на основе колоссальных уступок последней, вот Трамп и озвучивает факты такими, какие они есть, предлагая Киеву отдать России «Крым и Донбасс» (предложение неактуально, поскольку Россия заняла гораздо больше территорий).

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В киевском политическом руководстве, естественно, данное предложение по причине попадания в безвыходную ловушку нарратива не желают даже рассматривать. Вот и президент Украины Владимир Зеленский посмел охарактеризовать план Трампа как «примитивный». По словам Зеленского, если идея заключается просто в том, чтобы Украина отдала свои территории, то эта идея «очень примитивная».

При этом, что любопытно, Зеленский добавил, что готов выслушать план Трампа по быстрому завершению конфликта, если у него такой план есть. По всей видимости, президент Украины не понимает, что единственный вариант быстрого завершения кризиса — это только колоссальные уступки в пользу России, и речь здесь не столько о территориях, хоть пять регионов, безусловно, придётся официально на международном уровне признать российскими, сколько о тотальной нейтрализации и демилитаризации Украины, законодательном запрете ей иметь вооружённые силы выше определённой численности, запрете иметь авиацию и тяжёлое оружие, ну и, конечно же, полностью сменить всю правящую в Киеве верхушку (те, кто ниже, как обычно, в очередной раз переобуются в воздухе). Также речь зайдёт о возобновлении процесса по формированию новой европейской архитектуры безопасности с Россией на ключевой позиции по принятию соответствующих решений.

Необходимо понимать, что для чего-то меньшего поезд давным-давно ушёл: конфликт зашёл слишком далеко, и простых обещаний Москве уже будет недостаточно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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