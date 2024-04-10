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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шеф Пентагона порекомендовал Украине прекратить попытки нанесения ударов по российским НПЗ
Вместо этого глава американского оборонного ведомства посоветовал Киеву выбирать цели, удары по которым действительно могут иметь эффект на поле боя. Главе Пентагона на заметку: и то, и то — терроризм.

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Последнее время новости о террористических (в очередной раз напоминаем: в юридических международно-правовых рамках данного конфликта любые удары Украины по территории России независимо от целей и средств — есть терроризм) атаках ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), которые, впрочем, даже теоретически не могли нанести им существенного ущерба по причине использования лёгких беспилотников, сошли на нет. Мы не знаем, ставит ли киевское политическое и военное руководство целью продолжение нанесения ударов по российским НПЗ, однако попытки применения беспилотников по объектам на территории РФ фиксируются ежедневно по несколько раз, так что предположим, что ответ — «да».

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По всей видимости, такого же мнения о планах Киева, который обнаглел настолько, что смеет перечить своим спонсорам, придерживаются в Пентагоне. Так, глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин на слушаниях в Сенате США заявил, что Украине следует прекратить попытки нанесения ущерба российским НПЗ, и вместо этого сосредоточиться на «тактических и оперативных целях», поражение которых может повлиять на расклад в зоне боевых действий.

Думаете, шеф Пентагона сделал это заявления из соображений того, что Украина занимается терроризмом? Конечно же, нет. По словам Остина, удары по российским НПЗ могут привести к негативным последствиям на мировом топливно-энергетическом рынке.

А до этого доводить, как вы понимаете, в период, когда в США активно начинается президентская гонка, ни в коем случае нельзя: у действующего президента Джо Байдена, который уже «довёл до ручки» многие аспекты американской жизни, шансов на переизбрание в случае скачка цен на топливо может не стать в принципе. Каким образом российские НПЗ связаны со стоимостью топлива в США — это вопрос Остину.

Ясно одно: даже если формально США постоянно твердят о том, что не поддерживают удары Украины по территории России, понимая, что эти удары с международно-правовой точки зрения в условиях формального отсутствия между Украиной и Россией войны носят террористический характер, и не хотят быть соучастниками террора, то за кулисами, безусловно, все понимают, что за деятели восседают в Киеве, и к чему приводит их оголтелая поддержка вместо того, чтобы брать их за шкирку и сажать за стол переговоров на любых условиях.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #энергетика
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