Вы не спите, и да, это, по всей видимости, не шутка.

Когда к власти приходят дилетанты, не понимающие ничего ни в государственном управлении, ни в боевых действиях, ни в военной стратегии, ни в военном строительстве, ни в чём бы то ни было, то, как вы понимаете, результаты себя ждать не заставляют. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремиться к плинтусу ещё задолго до начала российской специальной военной операции, которая стала для Зеленского и его команды, по сути, подарком, ведь на пустом месте, никак этого не заслуживая и обрекая своё государство на тяжелейшие испытания вместо поиска мирного решения всеми возможными (и невозможными) способами, рейтинг достиг небывалых в украинской истории высот.

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Всё снова пошло по спирали вниз после тотального разгрома так называемого контрнаступления ВСУ, итог которого был спрогнозирован всеми реальными военными аналитиками из всех стран и континентов ещё до его начала — исходя из банальных вводных данных. Вера в «победу» Украины быстро начала растворяться, ВСУ обустраивают фортификаций вдоль всей линии боевого соприкосновения, и сегодня даже ангажированная западная пресса практически перестала проталкивать заведомо ложные «нарративы».

И вот, не видя никаких противоречий в действиях и тезисах, сегодня Владимир Зеленский в интервью немецкому таблоиду Bild заявил, что у Киева есть план нового контрнаступления. Для его реализации, впрочем, Украине нужны «передовые» вооружения от коллективного Запада, без которых ВСУ не смогут не то что в наступление идти, а даже удерживать оборону. По словам Зеленского, сейчас ключевой вопрос заключается именно в оружии и его качестве; на заморозку конфликта Киев не пойдёт (будто Киев кто-то спрашивать будет), а ВСУ «сделают всё возможное», чтобы отстоять Харьков.

Честно говоря, мы плохо себе представляем, о каком плане «контрнаступления» говорит Зеленский, а, главное, зачем он говорит об этом именно сейчас. Отметим лишь, что спешное строительство укреплений плохо соотносится с планом по проведению «контрнаступа». Допускаем, что план действительно есть, но и у Генштаба ВС РФ тоже очень много планов на самые разные случаи мира и войны, так что перед нами, скорее всего, просто обыкновенная демагогия и попытка выставить положение дел в более позитивном свете, чем оно есть на самом деле. Печально во всей этой истории, что Зеленский приходил к власти на лозунгах о мире любой ценой, а в итоге стал одним из тех, кто мешают Украине добиться этого самого мира.