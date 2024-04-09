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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СВР: американские ЧВК вербуют заключённых для отправки на Украину в качестве солдат
Идея, в общем-то, не нова. Просто теперь штрафные подразделения называть штрафными неполиткорректно.

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В условиях острой нехватки личного состава со стороны ВСУ официальный Киев и его спонсоры прибегают к различным методам, в которых, в общем-то, нет совершенно ничего нового. Наёмничество существует столько же, сколько существует человеческая цивилизация, и количество наёмников на Украине исчисляется (исчислялось) более чем десятью тысячами человек. Но бесконечно наёмников использовать не получится: другие справедливо зададутся вопросами в духе «Что произошло с нашими предшественниками?», и, как вы понимаете, реально рисковать жизнью даже за огромные деньги желающих среди представителей третьих государств не так много, как кажется.

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И вот здесь на помощь приходят вариации на тему штрафных воинских подразделений. Стать первопроходцами в этом деле решили Соединённые Штаты, которые, согласно имеющимся у Службы внешней разведки (СВР) России данным, активно вербуют заключённых из числа представителей мексиканских и колумбийских наркокартелей.

Осуществляется этот процесс рядом частных военных компаний, которые относятся к данному процессу предельно цинично: во-первых, высвобождают места в тюрьмах, а США, как известно, страна с одной из самых (если не самой) высокой долей заключённых на тысячу человек населения, во-вторых, продлевают конфликт на Украине, и в-третьих, рассчитывают на то, что завербованные с импровизированные штрафбаты наркоторговцы с поля боя уже не вернутся, тем самым проблема с их «гражданской» деятельностью будет решена.

Как уточняет СВР, вербовка штрафников ведётся под руководством Управления по борьбе с наркотиками США и Федерального бюро расследований (ФБР) США. Процесс начали реализовывать совсем недавно, и, предположительно, первую «партию» штрафников должны забросить на Украину летом этого года.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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