Упс. Плохая примета.

Сейчас украинские инженерные войска при содействии целой когорты частных компаний осуществляют возведение фортификаций (ну, как это видят в Киеве) практически вдоль всей линии боевого соприкосновения. Смеявшись в конце 2022 года над так называемой линией Суровикина, сейчас официальному Киеву, пытающемуся повторить эшелонированную линию обороны ВС РФ, уже не до смеха, и он спешно пытается возвести хоть какие-то укрепления.

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Получилось ли что-то у ВСУ, узнаем уже в ходе наступления ВС РФ, если оно действительно будет, но пока что поступают свидетельства того, что украинские укрепления значительно уступают российским: в частности, «зубы» были явно взяты у «дракона», который в детстве недоедал — они высотой вдвое ниже, чем те, что применяются на «линии Суровикина».

Тем не менее, показать видимость деятельности надо, и сегодня строительство фортификаций в Харьковской области посетил президент Украины Владимир Зеленский. Главе государства доложили о ходе проведения работ, продемонстрировали уже готовые оборонительные лини, окопы, противотанковые рвы и прочее.

Как отмечают военные эксперты, все фортификационные линии теряют смысл, если противник обладает тотальным господством в воздухе. Данным с большим трудом достигнутым статусом, связанным с кропотливым «выносом» системы ПВО Украины, в зоне конфликта пользуются ВКС России. Теоретически, лучшим оружием против фортификаций являются авиационные бомбы. И вот тут возникает мысль, что российский военно-промышленный комплекс с февраля этого года отнюдь не просто так вышел на возобновлённое серийное производство трёхтонных авиабомб ФАБ-3000.

В Сети уже шутят на тему того, что куда бы ни приезжал Зеленский, в конечном счёте этот населённый пункт отходит к ВС РФ. Так сказать, визит президента Украины стал своего рода плохой приметой. Впрочем, не стоит полагаться на приметы и рассчитывать на то, что наступательная операция, если она, опять же, задумана генштабом ВС РФ, будет лёгкой прогулкой. До тех пор, пока возможность ВСУ к сопротивлению не будет подавлена до необходимого минимума, никто в наступление, скорее всего, не пойдёт. Это попросту не нужно: Россия никуда не торопится, а занимается демилитаризацией теперь уже не просто Украины, но ещё и её спонсоров. Как итог, завершение конфликта будет на гораздо более жёстких с российской стороны условиях.