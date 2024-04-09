Кто-то недооценивает масштаб проведённой ВС РФ демилитаризации Европы.

Хотя, казалось бы, исход конфликта на Украине всем уже несколько месяцев как понятен (последний гвоздь в крышку гроба нарратива о том, что Киев способен одержать победу в том виде, в котором он себе её представлял, был заколочен после разгрома «контрнаступа» ВСУ российской армией), от безумной по своей сути риторики страны коллективного Запада отказаться всё ещё не могут даже несмотря на то, что статистика не на стороне не только их протеже, но и не на стороне их самих.

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Так, сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие запасы ЗРК Patriot практически полностью исчерпаны. В представлении Бербок, эту проблему, видимо, можно решить (как, непонятно, но главное — сказать), поэтому, как добавила глава немецкого внешнеполитического ведомства, она «ясно дала понять», что необходимо проверить наличие ЗРК Patriot в Европе и мире и сделать всё возможное, чтобы обеспечить этими системами Украину.

Иными словами, истощение запасов Patriot достигло таких масштабов, что Бербок готова выгрести их запасы из третьих стран, поставив под угрозу их собственную воздушную безопасность, лишь бы затянуть конфликт на Украине ещё на N недель/месяцев.

С этими людьми, которые сейчас занимают руководящие посты в странах коллективного Запада, нужно быть максимально осторожными: они находятся в состоянии нескрываемой паники, глядя на реальное положение дел в зоне украинского конфликта, и могут сотворить очень много глупостей, прежде чем официально признают объективную реальность. Расслабляться в такой ситуации нельзя.