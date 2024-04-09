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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Фото: ВС РФ при наступлении на Красногоровку применили «танк-черепаху»
Древнеримский боевой порядок на новый лад.

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Как вы прекрасно знаете, боевые действия на Украине навсегда изменили представление о реальном вооружённом конфликте между равными по своим техническим возможностям вооружёнными силами. Да, у ВС РФ этих возможностей многократно больше, чем у ВСУ, этот факт никем и не оспаривается, но в целом технический уровень применяемых вооружений и средств примерно сопоставим. Мы сейчас не будем обсуждать, кто обеспечивает Украине равенство этих возможностей, поскольку ответ очевиден, но итоговый расклад такой, какой он есть.

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В этой связи нет ничего удивительного в том, что стороны, и ВС РФ в первую очередь, адаптируются к обстановке. В основном это происходит посредством внесения изменений в вооружения уже при их новом производстве, однако те образцы техники, которые уже находятся в зоне боевых действий, модернизируются военнослужащими, что называется, прямо в поле и из подручных материалов. Так, сегодня в Сети появились кадры из зоны наступления ВС РФ на Красногоровку, на которых можно заметить танк Т-72, укрытый громадным бронелистом, и невольно вызывающий ассоциации с жуком-носорогом или же с черепахой, в том числе в значении древнеримского боевого порядка, когда отряд укрывался со всех сторон щитами и продвигался вперёд под градом стрел.

Насколько подобная конструкция эффективна и оправдана, судить, конечно, не нам, но на первый взгляд кажется, что защиту от FPV-дронов она обеспечивает весьма посредственную, параллельно блокируя обзор и практически полностью блокируя возможность танка крутить башней. Кроме того, данный броневой щит добавляет несколько тонн к массе танка, что явно не улучшает его динамические характеристики и отнюдь не повышает проходимость в условиях пересечённой местности.

Впрочем, всех подробностей данного наступления мы не знаем, поэтому и не можем обладать всей полнотой информации, исходя из которой командование приняло решение о применении такого «модифицированного» танка.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #т-72
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