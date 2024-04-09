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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии призвал ЕС не надеяться на США и заниматься своей обороной самостоятельно
Умная мысль прозвучала из уст Жозепа Борреля. Здесь впору открывать шампанское.

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Как уже отмечалось неоднократно аналитиками и экспертами разных уровней, российская специальная военная операция на Украине уже вскрыла и развенчала мифы коллективного Запада о своих возможностях, а уж завершение этого конфликта на российских условиях (для других условий время уже давно упущено) положит начало активной фазе переформатирования мира под новый миропорядок. Будет он лучше или хуже предыдущего, пока никто сказать не в состоянии, но он точно будет другим.

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И вот, кажется, что-то понимать начали уже и в Евросоюзе. Так, глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель заявил сегодня, что Евросоюз должен озаботиться обеспечением собственной безопасности и рассчитывать в данном вопросе только на самого себя. Согласно комментарию Борреля, надеяться на помощь Соединённых Штатов недальновидно, поскольку к власти в США может прийти новая администрация (намёк на Дональда Трампа), которая сократит или же вовсе сведёт к нулю присутствие Дяди Сэма на европейском континенте.

Более того, отметил Боррель, рассчитывать на Североатлантический альянс тоже не вполне правильно, и странам-членам ЕС нужно в первую очередь учитывать свои собственные военные возможности, и исходить именно из этой реальности.

По какой причине Боррель так запел, вопрос дискуссионный. По нашему мнению, это всё следствие специальной военной операции на Украине, где, повторяем, все увидели возможности объединённого Запада во главе с США и сравнили их с возможностями РФ, подсчитали, подумали и ужаснулись.

Необходимо понимать, что западный военно-промышленный комплекс, как и российский, после окончания Холодной войны претерпевал колоссальные разрушительные явления: стороны по какой-то причине решили, что крупных конфликтов больше не будет, а, значит, и такая развитая военная промышленность уже не нужна. Отказ от военных расходов позволил ЕС сосредоточиться на построении социальных государств, полностью отдав свою защиту в руки Соединённых Штатов. Российскому руководству хватило ума остановить этот разрушительный процесс примерно в 2007 году, когда была создана госкорпорация «Ростех», объединяющая сейчас в себе весь российский военно-промышленный комплекс, работающий сейчас на полную мощность и превосходящий весь совокупный западный ВПК по всей номенклатуре (кроме разве что боевых самолётов) в разы, а то и на порядки. И это, на минуточку, процесс только раскочегарился в 2023 году: в планы входит дальнейшее масштабирование производства, поскольку нужно не только восполнять потери техники и оборудования в ходе СВО, но и комплектовать новые армии, корпуса и соединения в рамках увеличения численности ВС РФ, а также в будущем обеспечивать оборонные заказы тех государств, которые заинтересовались российскими вооружениями, глядя на их результаты в рамках самого масштабного и интенсивного вооружённого конфликта в Европе со времён Второй мировой войны.

#россия #сша #политика #евросоюз #промышленность
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